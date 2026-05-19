Μάντσεστερ Σίτι: Τέλος εποχής για τον Πεπ Γκουαρντιόλα - Μαρέσκα ο εκλεκτός για την διαδοχή

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» η είδηση πως ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της.

Μπορεί οι ψίθυροι αναφορικά με το οριστικό διαζύγιο μεταξύ Πεπ και Σίτι να είχαν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο κανείς δεν περίμενε πως ο αγώνας με την Άστον Βίλα την ερχόμενη Κυριακή (24/05), θα είναι - όπως όλα δείχνουν - ο τελευταίος για τον Ισπανό στον πάγκο της ομάδας.

Φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για το τέλος της συνεργασίας με τον Γκουαρντιόλα, ενώ αναμένεται και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αποψινή (19/05) αναμέτρηση της Σίτι απέναντι στην Μπόρνμουθ για την προτελευταία στροφή της Πρέμιερ Λιγκ.

Ωστόσο, η διοίκηση του Αγγλικού συλλόγου έχει προετοιμάσει την κατάσταση διαδοχής του Πεπ Γκουαρντιόλα, με έναν παλιό γνώριμο της ομάδας και των αποδυτηρίων μάλιστα.

Λόγος γίνεται για τον Ένζο Μαρέσκα ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδίδει η Daily Mail (που αποκάλυψε πρώτη πως ο Γκουαρντιόλα δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιο του που λήγει το καλοκαίρι του 2027, αλλά θα αποχωρήσει στο τέλος της φετινής σεζόν), έχει ήδη δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Τη συμφωνία μεταξύ Μαρέσκα και Σίτι επιβεβαιώνει και ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

?? BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. ??



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Ο 46χρονος Ιταλός υπήρξε βοηθός του Γκουαρντιόλα τη σεζόν 2022-23, ενώ παλιότερα προπονούσε και την ομάδα νέων της Μάντσεστερ Σίτυ.

Από βοηθός του Πεπ, μετακόμισε στη Λέστερ την οποία ανέβασε στην Πρέμιερ Λιγκ και μετά μετακόμισε στο Λονδίνο και τον πάγκο της Τσέλσι, οπού κατέκτησε το Conference League αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στην 18μηνη θητεία του.

Ο Μαρέσκα αποχώρησε από την Τσέλσι την 1η Ιανουαρίου κοινή συναινέσει και έκτοτε βρισκόταν στα ραντάρ του συλλόγου του Μάντσεστερ ως ο νο1 υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία στην μέτα - Πεπ εποχή.