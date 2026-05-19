Θανατηφόρο τροχαίο στο Άργος: Σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο – Νεκρός 60χρονος
Στο νοσοκομείο τραυματισμένη 43χρονη επιβάτης του δίκυκλου
- Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 18 Μαΐου στην επαρχιακή οδό Άργους – Αραχναίου.
- Σε σύγκρουση αγροτικού οχήματος με δίκυκλο, σκοτώθηκε ο 60χρονος οδηγός του δικύκλου.
- Μια 43χρονη επιβάτης του δικύκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
- Το αγροτικό όχημα οδηγούσε 51χρονος άνδρας.
- Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος αναλαμβάνει το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 18 Μαΐου στην επαρχιακή οδό Άργους – Αραχναίου, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού όπου αγροτικό όχημα που οδηγούσε 51χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με δίκυλο όχημα που οδηγούσε 60χρονος και επέβαινε 43χρονη γυναίκα.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο οδηγός της μηχανής να χάσει τη ζωή του με την 43χρονη επιβάτιδα να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.
