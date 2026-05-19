Μητσοτάκης: Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί

Eκδήλωση για τα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι παρευρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξεχωριστή η χαρά μου όταν εγκαινιάζουμε κάθε νέα επένδυση», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

Ευχήθηκε «πολλές ακόμη δεκαετίες προόδου για την ελληνική οικονομία, την αγορά και την κοινωνία»

«Αυτή η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί σχεδόν 20%», πρόσθεσε τονίζοντας τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε αυτό.

«Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Ξεκινάμε μεγάλη προσπάθεια που για να πετύχει χρειάζεται να σπάσουμε ταμπού», πρόσθεσε.

«Έχουμε βάλει γερά δημοσιονομικά θεμέλια, χτίζουμε ένα μέλλον για όλες τις Ελληνικές και όλους τους Έλληνες, που περνάει και μέσα από τις ιδιωτικές εταιρίες», κατέληξε.

Eκδήλωση για τα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Eurokinissi

Παρακολουθήστε:

Διαβάστε επίσης