Σκάνδαλο στην Κορέα: Η Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση «ημέρα τανκ» ανήμερα επετείου εξέγερσης

Απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες ο CEO της εταιρείας – Παρέμβαση και του προέδρου της χώρας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Η Starbucks στη Νότια Κορέα κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον τίτλο «Tank Day» ανήμερα της επετείου της αιματηρής καταστολής της Εξέγερσης της Γκουανγκτζού το 1980.
  • Ο διευθύνων σύμβουλος της Starbucks Korea απολύθηκε και η εταιρεία απέσυρε άμεσα την καμπάνια μετά τις έντονες αντιδράσεις και την παρέμβαση του προέδρου της χώρας.
  • Η καμπάνια θεωρήθηκε προσβλητική επειδή παρέπεμπε στα άρματα μάχης που χρησιμοποίησε το στρατιωτικό καθεστώς για τη βίαιη καταστολή των φιλοδημοκρατικών διαδηλωτών.
  • Ο όμιλος Shinsegae, ιδιοκτήτης της Starbucks Korea, ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις διαδικασίες έγκρισης διαφημίσεων για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά.
  • Η μητρική Starbucks στις ΗΠΑ επίσης ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας τον πόνο που προκάλεσε η διαφήμιση στους επιζώντες, τις οικογένειες και όσους τιμούν τη δημοκρατία της Κορέας.
Σκάνδαλο στη Νότια Κορέα, όπου η εταιρεία Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση για την ημέρα των «τανκ», ανήμερα της επετείου της εξέγερσης της Γκουανγκτζού που πνίγηκε στο αίμα από τανκς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς η πλειονότητα των Νοτιοκορεατών θεώρησε ότι η διαφημιστική καμπάνια παραπέμπει στο αιματηρό ιστορικό γεγονός, που θεωρείται από τα πιο απεχθή εγκλήματα της δικτατορίας κατά του λαού.

Η καμπάνια των Starbucks είχε τίτλο «Tank Day» και ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ημέρα επετείου της καταστολής της Εξέγερσης της Γκουανγκτζού. Αμέσως προκλήθηκε κύμα αντιδράσεων, έγιναν εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των Starbucks, ενώ στο θέμα παρενέβη και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Lee Jae-myung, επιπλήττοντας την εταιρεία για την επιλογή του συνθήματος.

Πολλοί θεώρησαν ότι το μοτίβο με το «tank» αναφερόταν στα άρματα μάχης που χρησιμοποίησε το στρατιωτικό καθεστώς τον Μάιο του 1980 για να καταστείλει βίαια τους φιλοδημοκρατικούς διαδηλωτές. Η Starbucks Korea απέσυρε την προωθητική ενέργεια λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της. Ο όμιλος Shinsegae Group, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της αλυσίδας στη χώρα, ζήτησε συγγνώμη για το «ακατάλληλο μάρκετινγκ» και απέλυσε τον CEO της εταιρείας, Sohn Jeong-hyun.

Η προωθητική ενέργεια, που χρησιμοποιούσε τον αγγλικό όρο «Tank Day», αφορούσε τα ποτήρια της σειράς Tank Series, τα οποία διαφημίζονταν ως ιδιαίτερα ευρύχωρα για μεγάλη ποσότητα καφέ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Starbucks Korea αρχικά διευκρίνισε ότι η σειρά Tank αποτελούσε μία από τις πολλές σειρές θερμός και ποτηριών που λάνσαρε στο πλαίσιο καμπάνιας από τις 15 έως τις 26 Μαΐου.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη που προκαλέσαμε αναστάτωση και ανησυχία στους πελάτες μας», ανέφερε η εταιρεία. «Αναστείλαμε άμεσα την ενέργεια και θα επανεξετάσουμε και θα βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Συγγνώμη και από τη μητρική Starbucks, παρέμβαση του προέδρου της χώρας και σάλος στα social media

Συγγνώμη εξέδωσε και η Starbucks Coffee Company στις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας ότι «παρότι δεν υπήρχε πρόθεση, το περιστατικό αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί». «Αναγνωρίζουμε τον βαθύ πόνο και την προσβολή που προκλήθηκαν, ιδιαίτερα σε όσους τιμούν τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι συνέβαλαν στον εκδημοκρατισμό της Κορέας», ανέφερε η εταιρεία.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν να περάσουν κάτι τέτοιο και ο κόσμος θα το άφηνε να περάσει έτσι… Είναι εντελώς παράλογο και εξοργιστικό», έγραψε χρήστης του X νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Πολλοί χρήστες στα social media κάλεσαν σε μποϊκοτάζ τόσο της Starbucks Korea όσο και της Shinsegae.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας ήταν ανάμεσα σε όσους επέκριναν δημόσια την καμπάνια, λέγοντας ότι «προσβάλλει τα θύματα και τον αιματηρό αγώνα» των κατοίκων της νότιας πόλης Γκουανγκτζού.

«Τι ακριβώς σκέφτονταν, γνωρίζοντας πόσες ζωές χάθηκαν εκείνη την ημέρα και πόσο σοβαρά αυτό καθυστέρησε τη δικαιοσύνη και την ιστορία της χώρας μας;

Είμαι εξοργισμένος από μια τόσο χαμηλού επιπέδου και απάνθρωπη εμπορική συμπεριφορά, που αρνείται τις θεμελιώδεις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα μας», έγραψε ο Lee σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκατοντάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν στην πόλη Γκουανγκτζού στις 18 Μαΐου 1980. Μεταγενέστερες έρευνες για τη σφαγή επιβεβαίωσαν ότι στρατιώτες του καθεστώτος του Chun Doo-hwan διέπραξαν βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Έκτοτε, η 18η Μαΐου απεικονίζεται συχνά σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ως ημέρα εθνικού τραύματος για τη Νότια Κορέα, ενώ τιμάται κάθε χρόνο ως ιερή ημέρα της δημοκρατίας.

Το προωθητικό υλικό για το ποτήρι χρησιμοποιούσε τη φράση «tak on the table!» στα κορεατικά, με τη λέξη «tak» να αποδίδει τον ήχο χτυπήματος πάνω σε τραπέζι.

Η λέξη «tak» είχε χρησιμοποιηθεί και σε μια διαβόητη δήλωση της αστυνομίας το 1987 για τον θάνατο φοιτητή-ακτιβιστή υπό κράτηση.

Η αστυνομία είχε ισχυριστεί τότε ότι ο ακτιβιστής κατέρρευσε και πέθανε όταν ένας ανακριτής χτύπησε δυνατά το τραπέζι, ενώ στην πραγματικότητα είχε πεθάνει έπειτα από βασανιστήρια.

Ο πρόεδρος του ομίλου Shinsegae, Chung Yong-jin, χαρακτήρισε την καμπάνια της Starbucks «ασυγχώρητο λάθος που υποβάθμισε τον πόνο και τις θυσίες όσων αφιερώθηκαν στη δημοκρατία αυτής της χώρας».

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη δεσμεύτηκε να «διερευνήσει σε βάθος» τις διαδικασίες έγκρισης της καμπάνιας και να «επανεξετάσει τη διαδικασία ελέγχου» του διαφημιστικού περιεχομένου σε όλες τις θυγατρικές του ομίλου.

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πάντως πώς έφθασε να δημοσιοποιηθεί μια τέτοια καμπάνια από μία εταιρεία αυτού του μεγέθους και κατά πόσο αυτό έγινε «κατά λάθος».

