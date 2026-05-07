Γκάμπι: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός - ρομπότ - Χειροτονήθηκε επίσημα

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, στο προσκήνιο, και βουδιστές μοναχοί περπατούν γύρω από μια παγόδα κατά τη διάρκεια τελετής χειροτονίας εν όψει των επερχόμενων εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα, στον ναό Jogye στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026

Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ - μοναχό παρουσίασε η Νότια Κορέα, προσελκύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το ρομπότ, που ονομάζεται Gabi, έκανε επίσημα το ντεμπούτο του στο ναό Jogye της Σεούλ, εν όψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα. Το όνομα «Gabi» σημαίνει «το έλεος του Βούδα».

Έγινε το πρώτο ρομπότ που χειροτονήθηκε επίσημα ως μοναχός στη Νότια Κορέα από τη μεγαλύτερη βουδιστική αδελφότητα της χώρας, σύμφωνα με το Τάγμα Jogye.

Ντυμένο με παραδοσιακά βουδιστικά άμφια, το ανθρωποειδές ρομπότ Gabi, ύψους 130 εκατοστών, συμμετείχε σε επίσημη τελετή χειροτονίας μαζί με ανώτερους μοναχούς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας μοναχός το ρώτησε αν θα αφιερώσει τη ζωή του στον Βουδισμό, και του απάντησε: «Ναι, θα αφιερωθώ». «Θα αφιερωθείς στην ιερή διδασκαλία;», ρώτησε ξανά ο μοναχός. «Ναι, θα αφιερωθώ», απάντησε ο Gabi.

Το βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνει το ρομπότ να ενώνει τα χέρια του και να υποκλίνεται με σεβασμό, όπως συνηθίζεται στις παραδοσιακές βουδιστικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της τελετής.

South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

Αργότερα, οι μοναχοί τοποθέτησαν ένα κομπολόι 108 χαντρών κοντά στο λαιμό του Gabi ως μέρος του τελετουργικού. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πέρασε από την καθιερωμένη τελετή καύσης θυμιάματος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Gabi φέρεται να έλαβε ένα συμβολικό αυτοκόλλητο.

Το Τάγμα Jogye εξήγησε ότι το όνομα εμπνέεται από τον Σιντάρτα, καθώς και από μια κορεατική έκφραση που συνδέεται με τη συμπόνια και την καλοσύνη.

