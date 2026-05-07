Γκάμπι: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός - ρομπότ - Χειροτονήθηκε επίσημα
Το όνομα «Gabi» σημαίνει «το έλεος του Βούδα» - Xειροτονήθηκε επίσημα ως μοναχός στη Νότια Κορέα από τη μεγαλύτερη βουδιστική αδελφότητα της χώρας
Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ - μοναχό παρουσίασε η Νότια Κορέα, προσελκύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το ρομπότ, που ονομάζεται Gabi, έκανε επίσημα το ντεμπούτο του στο ναό Jogye της Σεούλ, εν όψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα. Το όνομα «Gabi» σημαίνει «το έλεος του Βούδα».
Έγινε το πρώτο ρομπότ που χειροτονήθηκε επίσημα ως μοναχός στη Νότια Κορέα από τη μεγαλύτερη βουδιστική αδελφότητα της χώρας, σύμφωνα με το Τάγμα Jogye.
Ντυμένο με παραδοσιακά βουδιστικά άμφια, το ανθρωποειδές ρομπότ Gabi, ύψους 130 εκατοστών, συμμετείχε σε επίσημη τελετή χειροτονίας μαζί με ανώτερους μοναχούς.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας μοναχός το ρώτησε αν θα αφιερώσει τη ζωή του στον Βουδισμό, και του απάντησε: «Ναι, θα αφιερωθώ». «Θα αφιερωθείς στην ιερή διδασκαλία;», ρώτησε ξανά ο μοναχός. «Ναι, θα αφιερωθώ», απάντησε ο Gabi.
Το βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνει το ρομπότ να ενώνει τα χέρια του και να υποκλίνεται με σεβασμό, όπως συνηθίζεται στις παραδοσιακές βουδιστικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της τελετής.
Αργότερα, οι μοναχοί τοποθέτησαν ένα κομπολόι 108 χαντρών κοντά στο λαιμό του Gabi ως μέρος του τελετουργικού. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πέρασε από την καθιερωμένη τελετή καύσης θυμιάματος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Gabi φέρεται να έλαβε ένα συμβολικό αυτοκόλλητο.
Το Τάγμα Jogye εξήγησε ότι το όνομα εμπνέεται από τον Σιντάρτα, καθώς και από μια κορεατική έκφραση που συνδέεται με τη συμπόνια και την καλοσύνη.