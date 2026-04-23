Νότια Κορέα: Πιλότος που έβγαζε... σέλφι, προκάλεσε σύγκρουση μαχητικών στον αέρα

Η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας απολογήθηκε για τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα το 2021, μια ημέρα αφότου οι ελεγκτές δήλωσαν ότι οι πιλότοι έβγαζαν selfies και βιντεοσκοπούσαν κατά τη διάρκεια της πτήσης και τους θεώρησαν υπεύθυνους για το ατύχημα. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από το κοινό για την ανησυχία που προκάλεσε το ατύχημα που συνέβη το 2021», δήλωσε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας σε συνέντευξη Τύπου. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους πιλότους είχε τεθεί σε αναστολή από τα καθήκοντά του, έλαβε αυστηρά πειθαρχικά μέτρα και έκτοτε έχει αποχωρήσει από τον στρατό.

Είχε προηγηθεί έκθεση από το Συμβούλιο Ελέγχου και Επιθεώρησης, η οποία διαπίστωσε ότι απρογραμμάτιστοι ελιγμοί για προσωπική κινηματογράφηση οδήγησαν στη σύγκρουση μεταξύ δύο αεροσκαφών F-15K κατά τη διάρκεια πτήσης σε σχηματισμό κοντά στην πόλη Νταεγκού τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι ελεγκτές δήλωσαν ότι ένας πιλότος με πλευρικό χειριστήριο προσπάθησε να καταγράψει εικόνες για να σηματοδοτήσει την τελευταία του πτήση με τη μονάδα, ανεβαίνοντας απότομα και γέρνοντας το αεροσκάφος χωρίς άδεια για να βελτιώσει τη γωνία της κάμερας, ενώ ένας άλλος πιλότος βιντεοσκοπούσε από το πρώτο αεροσκάφος.

Καθώς τα αεροσκάφη πλησίαζαν το ένα το άλλο, τα δύο πληρώματα επιχείρησαν ελιγμούς αποφυγής, ωστόσο η ουρά του συνοδευτικού μαχητικού χτύπησε το φτερό του πρώτου, προκαλώντας ζημιά ύψους περίπου 880 εκατομμυρίων γουόν (600.000 δολάρια). Κανείς δεν τραυματίστηκε στο συμβάν.

Το συμβούλιο ελέγχου θεώρησε τον πιλότο του αεροσκάφους ως κύριο υπεύθυνο, αλλά επέκρινε επίσης την αεροπορία για χαλαρούς ελέγχους στην κινηματογράφηση εν πτήσει εκείνη την εποχή, διατάσσοντας τον πιλότο να αποπληρώσει περίπου το ένα δέκατο του κόστους επισκευής. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για την αυστηροποίηση των κανόνων ασφαλείας πτήσεων και την αποτροπή επανάληψης του περιστατικού.