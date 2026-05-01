Θάνατος μυστήριο Νοτιοκορεάτη ηθοποιού: Τον βρήκαν νεκρό στο εστιατόριο του λίγο πριν τα εγκαίνια

Ο Παρκ Ντονγκ-μπιν, Νοτιοκορεάτης ηθοποιός γνωστός κυρίως για δεύτερους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, βρέθηκε νεκρός μέσα στο εστιατόριο που ετοιμαζόταν να ανοίξει στην πόλη Πιονγκτάεκ, σε ένα νέο επιχειρηματικό βήμα του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα The Korea Times, οι αρχικές αστυνομικές έρευνες δεν εντόπισαν ίχνη βίας, ούτε σημάδια παραβίασης της εισόδου στο κατάστημα. Ωστόσο, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Το γεγονός ότι ο Παρκ ήταν ενθουσιασμένος με το γαστρονομικό του εγχείρημα μέχρι τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει την προσοχή μεταξύ συναδέλφων και θαυμαστών του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 1 Μαΐου, με τους περισσότερους παρευρισκόμενους να είναι σε κατάσταση σοκ από την ξαφνική απώλεια.

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, η ηθοποιός Λι Σανγκ-γι με την οποία απέκτησε το 2023 μια κόρη, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας από τη γέννησή της λόγω συγγενούς καρδιοπάθειας.