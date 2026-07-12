Χρόνια πολλά, Μου Ντενγκ: To τριήμερο πάρτι γενεθλίων για τον ιπποπόταμο σταρ της Ταϊλάνδης

Snapshot Ο πυγμαίος ιπποπόταμος Μου Ντενγκ γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά της με ένα τριήμερο φεστιβάλ από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου στον Ανοιχτό Ζωολογικό Κήπο Khao Kheow στην Ταϊλάνδη.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει παρελάσεις μασκότ, παιχνίδια, ειδικό σταθμό για κάρτες γενεθλίων και δωρεάν είσοδο για παιδιά κάτω των 12 ετών και ηλικιωμένους άνω των 60.

Ο ζωολογικός κήπος λανσάρει το έργο «Hippo Village» για τη βελτίωση του οικοτόπου και την εκπαίδευση στην προστασία της φύσης, με στόχο την αφήγηση μιας διαχρονικής κληρονομιάς για το είδος.

Η Μου Ντενγκ έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσω viral βίντεο και εταιρικών χορηγιών, αυξάνοντας σημαντικά την επισκεψιμότητα του ζωολογικού κήπου το 2024.

Ο πυγμαίος ιπποπόταμος είναι απειλούμενο είδος με λιγότερα από 2.500 άτομα στην άγρια φύση, και η δημοτικότητά της σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση για την προστασία του είδους. Snapshot powered by AI

Ένα διασημό ιπποποταμάκι θα δει τους επισκέπτες να τραγουδούν μαζί γύρω από το κλουβί του και να τρώνε τούρτα γενεθλίων φτιαγμένη από τα αγαπημένα του λαχανικά, φιλική προς τους ιπποπόταμους. Η Μου Ντενγκ πρόκειται να γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά της αυτή την εβδομάδα, με τον ζωολογικό κήπο όπου μένει να ετοιμάζεται για τριήμερους εορτασμούς.

Ο πυγμαίος ιπποπόταμος, που με τις χαοτικές κινήσεις και τη διαρκώς έκπληκτη έκφρασή του τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό, έγινε δύο ετών την Παρασκευή. Για να σηματοδοτήσει το ορόσημο, ο Ανοιχτός Ζωολογικός Κήπος Khao Kheow στην επαρχία Chonburi της Ταϊλάνδης, ανατολικά της Μπανγκόκ , ανακοίνωσε το φεστιβάλ « Moo Deng Happy Deng Day» από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

Τα πρώτα της γενέθλια γιορτάστηκαν επίσης με ένα ολοήμερο φεστιβάλ στο οποίο παρευρέθηκε πλήθος θαυμαστών. Τα highlights περιλάμβαναν μια τούρτα γενεθλίων που χορηγήθηκε από έναν επιχειρηματία περιποίησης δέρματος με κόστος σχεδόν 2.100 λίρες, παρελάσεις μασκότ και μια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο « Moo Deng in Every Moment», η οποία καταγράφει το ταξίδι της από ένα νεογέννητο 5 κιλών...σε ένα νήπιο 93 κιλών, σύμφωνα με το The Nation .

Φέτος, οι διοργανωτές προετοιμάστηκαν για την προσέλευση χιλιάδων οπαδών στο πάρκο. Η είσοδος καθ' όλη τη διάρκεια του πάρτι είναι δωρεάν για παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω, καθώς και για ηλικιωμένους άνω των 60 ετών. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει καθημερινές παρελάσεις μασκότ της άγριας ζωής, περίπτερα παιχνιδιών και έναν ειδικό σταθμό όπου οι θαυμαστές θα μπορούν να γράφουν κάρτες γενεθλίων στον μικρό ιπποπόταμο.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης μια σπάνια ευκαιρία να συναντήσουν τους φύλακες της Moo Deng για να μάθουν άγνωστες πληροφορίες της καθημερινής της ρουτίνας. Για τους αφοσιωμένους συλλέκτες, ο ζωολογικός κήπος κυκλοφορεί ένα εξαιρετικά αποκλειστικό αναμνηστικό "Moo Deng Tail Print". Περιορισμένο σε μόλις 999 κομμάτια παγκοσμίως, το συλλεκτικό αντικείμενο κοστίζει περίπου 43 λίρες, με τα έσοδα να διατίθενται για την προστασία της άγριας ζωής . Ντόπιοι πωλητές θα στήσουν πάγκους με τοπικά ταϊλανδέζικα φαγητά και χειροτεχνίες.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου Narongwit Chodchoi δήλωσε ότι το φεστιβάλ θα εγκαινιάσει επίσης το «Hippo Village», ένα σημαντικό έργο εκσυγχρονισμού του οικοτόπου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη σημαντική βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και στην επέκταση της εκπαίδευσης για την προστασία της φύσης, διασφαλίζοντας ότι η παγκόσμια προσοχή στη Μου Ντενγκ αφήνει μια διαχρονική κληρονομιά για το είδος της.

Η Μου Ντενγκ – που σημαίνει «φουσκωτό χοιρινό» στα Ταϊλανδέζικα – γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 2024 και γρήγορα έγινε γνωστή όταν ο φύλακάς της, Αθάπον Νούντι, άρχισε να μοιράζεται τις «τσαχπινιές» της στο διαδίκτυο. Τα βίντεο έγιναν viral, ωθώντας τον ζωολογικό κήπο να μεταδώσει ζωντανά στιγμές της και να εκμεταλλευτεί τη φήμη της με εταιρικές χορηγίες και εμπορεύματα. Μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ο Ανοιχτός Ζωολογικός Κήπος Khao Kheow είδε τους αριθμούς των επισκεπτών να τριπλασιάζεται στους 600.000.

Η Μου Ντενγκ εμφανίστηκε σε ένα σκετς του Saturday Night Live και προέβλεψε σωστά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024 επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο κέικ λαχανικών. Η Google την τίμησε με ένα doodle και μια ταϊλανδέζικη δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε έναν viral techno ύμνο με το όνομά της.

Η δημοτικότητά της έχει αρχίσει να μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, αντικατοπτρίζοντας τη βραχύβια φήμη άλλων διάσημων ζώων στο διαδίκτυο, όπως το πάντα Χούα Χούα της Κίνας και ο πιγκουίνος Πέστο της Αυστραλίας. Παρόλα αυτά, ο κ. Νούντι επιμένει ότι η Μου Ντενγκ παραμένει διάσημη και εξαιρετικά αγαπητή. Ο πυγμαίος ιπποπόταμος είναι ένα απειλούμενο είδος, ενδημικό στη Δυτική Αφρική, με λιγότερα από 2.500 να έχουν απομείνει στην άγρια ​​φύση σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης .