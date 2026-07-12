Ο Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στις αμερικανικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές, καθώς η αύξηση του κόστους που προκαλείται από τον πόλεμο ωθεί τον πληθωρισμό σε υψηλό τριετίας και απειλεί τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου
FR159526 AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει αμερικανικές εταιρείες, όπως η Walmart και τα βενζινάδικα, να μειώσουν τις τιμές εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
  • Οι παρεμβάσεις του Τραμπ στις τιμές θεωρούνται από αναλυτές ως στροφή προς κρατική παρέμβαση που αντιβαίνει στις αρχές της ελεύθερης αγοράς.
  • Η αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα των καυσίμων, έχει ωθήσει τον πληθωρισμό σε υψηλό τριετίας, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.
  • Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες για μείωση των τιμών αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς και τη στήριξη της ελεύθερης αγοράς, απορρίπτοντας κατηγορίες κρατικού ελέγχου.
  • Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τις πολιτικές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν, για την αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών των προϊόντων.
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Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει τους λιανοπωλητές καυσίμων για «μεγάλα προβλήματα» εάν δεν μειώσουν τις τιμές και έχει αναλάβει την ευθύνη για την πίεση που άσκησε η Walmart να μειώσει το κόστος χιλιάδων προϊόντων.

Οι τελευταίες παρεμβάσεις του στις εταιρικές ΗΠΑ αποτελούν μια ανησυχητική στροφή προς την κρατική παρέμβαση στις ελεύθερες αγορές, ανέφεραν αναλυτές. Ακολουθούν τις προηγούμενες προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει τις εταιρείες να επενδύσουν, να εξασφαλίσει μετοχικά μερίδια και να αποσπάσει πληρωμές με αντάλλαγμα την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών. «Αυτή είναι μια τρελή στροφή για μια συντηρητική κυβέρνηση», δήλωσε ο Πάσα Μαχντάβι, πολιτικός επιστήμονας στο UC Santa Barbara. «Αυτό που έχω δει να κάνει ο Τραμπ είναι κάτι που εγώ και άλλοι έχουμε ονομάσει Τραμπισμό. Είναι αρκετά ειρωνικό το γεγονός ότι ένας πρόεδρος που διατυμπανίζει τις ελεύθερες αγορές στην πραγματικότητα υιοθετεί το σοσιαλιστικό, υπερ-λαϊκιστικό εγχειρίδιο - και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Walmart, η κορυφαία εταιρεία λιανικής πώλησης της χώρας, μείωσε τις τιμές «κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησής μου» και κάλεσε τους ανταγωνιστές της να «ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των απόλυτων πατριωτών». Η Walmart δεν έκανε καμία αναφορά στον πρόεδρο καθώς ξεκίνησε καλοκαιρινές εκπτώσεις αυτή την εβδομάδα μετά από συνάντηση μεταξύ Αμερικανών λιανοπωλητών και αξιωματούχων του υπουργείου Γεωργίας. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.Ο Τραμπ κάλεσε επίσης πρόσφατα τα βενζινάδικα να «μειώσουν αμέσως τις τιμές τους», λέγοντάς τους να «αρχίσουν να στοχεύουν γύρω στα 2,50 δολάρια ανά γαλόνι», καθώς η κυβέρνησή του ξεκίνησε έρευνα για την αύξηση των τιμών.

«Εάν οι λιανοπωλητές δεν το κάνουν αυτό, θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα», προειδοποίησε ο Μάικλ Στράιν, διευθυντής μελετών οικονομικής πολιτικής στο δεξιό Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις στις τιμές είναι ασταθείς και βρίσκονται σε «διαφορετικό επίπεδο» από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

«Νομίζω ότι είναι μια ένδειξη για το πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει ο πρόεδρος επειδή όλα είναι τόσο ακριβά», πρόσθεσε. Η στροφή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ στο Νταβός το 2020, όταν χαρακτήρισε τον αμερικανικό καπιταλισμό ως «παράδειγμα για τον κόσμο ενός λειτουργικού συστήματος ελεύθερης επιχειρηματικότητας που θα παράγει τα περισσότερα οφέλη για τους περισσότερους ανθρώπους».

Οι προσπάθειες του προέδρου να περιορίσει τις υψηλές τιμές έρχονται σε μια περίοδο που η αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία οφείλεται στον πόλεμό του κατά του Ιράν, έχει ωθήσει τον πληθωρισμό σε υψηλό τριετίας, με την ετήσια αύξηση των τιμών να φτάνει το 4,2% τον Μάιο. Οι ψηφοφόροι έχουν απογοητευτεί, με πρόσφατη δημοσκόπηση των FT να διαπιστώνει ότι το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο πόλεμος δεν άξιζε το κόστος. Αυτό έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση καθώς αγωνίζεται να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης αποσκοπούσαν στην αύξηση της προσφοράς αγαθών με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και αρνήθηκε ότι είχε παρεκκλίνει από τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.«Υπάρχει μια αφήγηση για την αθέμιτη διοίκηση και την παραβίαση της ελεύθερης αγοράς, αλλά όλα βασίζονται σε μια θεμελιώδη κατανόηση του Οικονομικού Νόμου 101: ότι όταν αυξάνεις την προσφορά, οι τιμές μειώνονται». «Η πραγματική ουσία πέρα ​​από τη ρητορική είναι αναμφισβήτητα η ελεύθερη αγορά», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Δεν υπάρχει κανένα όπλο καρφωμένο στο κεφάλι κανενός».

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οργή των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές υπό τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ ορκίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να «τερματίσει τον πληθωρισμό» και να «κάνει την Αμερική ξανά προσιτή». Αλλά τώρα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Οι Δημοκρατικοί έχουν εκμεταλλευτεί αυτό που έχουν ονομάσει «πληθωρισμό Τραμπ» και έχουν κατηγορήσει τις πολιτικές του προέδρου - συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν και του δασμολογικού του καθεστώτος - για την πρόσφατη έκρηξη υψηλότερων τιμών.

Οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί στα 3,88 δολάρια το γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 30% από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο, αν και έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά του Μαΐου. Το ντίζελ έχει αυξηθεί κατά το ένα τρίτο. Το Πανεπιστήμιο Μπράουν εκτιμά ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει στο μέσο αμερικανικό νοικοκυριό περισσότερα από 500 δολάρια σε καύσιμα.

Αυτό έχει επηρεάσει και άλλους τομείς της οικονομίας καθώς το κόστος μεταφοράς αυξάνεται. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι 6% ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Ο Ρον Μποντζάν, Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής, δήλωσε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να παρουσιάσει μια «συγκεντρωμένη πολιτική προσπάθεια για να δείξει στους ψηφοφόρους ότι ο Λευκός Οίκος εργάζεται για να θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο».

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