Μαρινάκης στο Newsbomb: «Δεν θα επιστρέψουμε στις πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα»

Snapshot Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας με σημαντικές αμυντικές συμφωνίες και πολιτική βασισμένη στα αποτελέσματα, όχι στις εντυπώσεις.

Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά σε σημαντικά αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ, με εξασφαλισμένα 20 F–35 και 83 F–16 Viper σε λειτουργία.

Η κυβέρνηση αντιμετώπισε επιτυχώς τις τουρκικές προκλήσεις, ιδίως στον Έβρο το 2020, προωθώντας τον φράχτη και υπερασπίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς υποχωρήσεις.

Η κυβέρνηση απορρίπτει την επαναφορά της 13ης σύνταξης ως οικονομικά μη ρεαλιστική και προκρίνει τη μείωση φόρων αντί για έκτακτες επιδοτήσεις.

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, με έμφαση στην αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης και όχι στις δημοσκοπήσεις ή πολιτικές κινήσεις της αντιπολίτευσης. Snapshot powered by AI

Η εξωτερική πολιτική, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα εξοπλιστικά προγράμματα, η ακρίβεια, η οικονομία, οι δημοσκοπήσεις, οι πολιτικές εξελίξεις και η κριτική του Αντώνη Σαμαρά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Newsbomb ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση, έχει προχωρήσει σε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες και ακολουθεί μια πολιτική που βασίζεται στα αποτελέσματα και όχι στις εντυπώσεις. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα εθνικά ζητήματα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των επόμενων εκλογών.

Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ υπήρξαν αντιδράσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά. Ο κύριος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει σε εκείνους θεωρούν ότι η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη.

Ο Παύλος Μαρινάκης πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματα που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. «Έχουμε δει σε επτά χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, από τον Πρωθυπουργό και σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο ουσίας όσα δεν είχαμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και σε σχέση με τις ΗΠΑ και συνολικά σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.»

Όπως επισημαίνει, μέχρι το 2019 η χώρα βρισκόταν εκτός σημαντικών αμυντικών προγραμμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σήμερα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό. «Μια χώρα από το 2019 δεν ήταν πουθενά. Σήμερα έχει εξασφαλισμένα 20 F-35, υπάρχει δυνατότητα για ακόμη 20, ενώ ήδη περισσότερα από 50 F-16 Viper έχουν παραδοθεί και θα φτάσουμε τα 83. Όλα αυτά δεν είναι υποσχέσεις, είναι πραγματικότητα.» Απαντώντας στην κριτική για την Τουρκία, υποστηρίζει ότι η Αθήνα δεν κάνει εξωτερική πολιτική με όρους επικοινωνίας. «Έχουμε αποφασίσει την πιο σοβαρή από τις πολιτικές, που είναι η εξωτερική πολιτική, να την ασκούμε με βάση το αποτέλεσμα και την ουσία και όχι με βάση κινήσεις εντυπωσιασμού.»

Οι «φιδέμποροι» στα εθνικά θέματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπολύει επίθεση σε όσους, όπως λέει, παρουσιάζουν μια εικόνα αδυναμίας της Ελλάδας. «Η απάντηση είναι πως είμαστε έτη φωτός μπροστά σε σχέση με το 2019 και ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται η χώρα μας συγκριτικά με την Τουρκία αδικεί όλα όσα έχουμε καταφέρει».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι σε μερίδα του πολιτικού συστήματος αλλά και ορισμένων μέσων ενημέρωσης. «Τη στιγμή που ο τουρκικός Τύπος επιτίθεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό για όσα είπε, μια θλιβερή μειοψηφία πρωτοσέλιδων στην Ελλάδα μιλά για “πανηγυρική νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν”. Πρωτοσέλιδα που δεν τα βλέπουμε ούτε στην Τουρκία». Όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια σημαντικές συμφωνίες και πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν τη θέση της χώρας. «Πώς είναι δυνατόν μια χώρα που προχώρησε στα Rafale, στις Belharra, στην ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και σήμερα είναι μία από τις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που καλύπτουν τον στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες, να παρουσιάζεται ως χώρα που έχει μείνει πίσω;».

Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για το πώς απαντάτε στην κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στα εθνικά θέματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι σέβεται τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο θέτει δύο βασικά ερωτήματα. «Σέβομαι και τιμώ κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ως πρωθυπουργός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Υπάρχουν δύο ερωτήματα που δεν έχουμε πάρει σοβαρή απάντηση. Πρώτον, σε τι έχει χάσει η Ελλάδα αυτά τα χρόνια; Και δεύτερον, τι από όλα όσα έχουμε κάνει σήμερα είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια;» Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας μέσα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η Θράκη, ο Έβρος και οι ελληνοτουρκικές ισορροπίες

Υπάρχει έντονη συζήτηση για τη Θράκη και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκινά με μια προσωπική αναφορά, επισημαίνοντας ότι η Θράκη αποτελεί για τον ίδιο μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία. «Έχω σπουδάσει στη Θράκη. Ήμουν πέντε χρόνια στην Κομοτηνή. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, η δεύτερη πατρίδα μου και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για την περιοχή».

Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών, κάνοντας ειδική αναφορά στα γεγονότα του Έβρου το 2020. «Είμαστε η κυβέρνηση που αντιμετώπισε την πιο επικίνδυνη και δύσκολη υβριδική απειλή του 2020. Προχωράμε τον φράχτη στον Έβρο και θέσαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όλα όσα προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης».

Παράλληλα τονίζει ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται σταθερά τις θέσεις της χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς υποχωρήσεις. «Η Ελλάδα ισχυροποιείται. Είναι μια χώρα που επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά δεν είναι αφελής. Δεν απεμπολεί κανένα δικαίωμά της».

Η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνωρίζει ότι τα επίσημα οικονομικά στοιχεία από μόνα τους δεν αρκούν για να αποτυπώσουν τις δυσκολίες που βιώνουν οι πολίτες. «Η Eurostat λέει ότι ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου 30%, όμως λόγω του πληθωρισμού μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης εξανεμίζεται. Αυτή όμως είναι μια απάντηση που πολλές φορές εκνευρίζει τον κόσμο».

Όπως εξηγεί, υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερη πίεση, ιδιαίτερα όσοι πληρώνουν ενοίκιο. «Υπάρχουν συμπολίτες μας που ζορίζονται πολύ περισσότερο. Ο μέσος πληθωρισμός δεν τους λέει τίποτα όταν τα ενοίκια σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εκτοξευθεί».

Ο ίδιος σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά το πρόβλημα, ενώ κάνει λόγο για δύο διαφορετικές αιτίες της ακρίβειας. «Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι εισαγόμενο, δηλαδή ο πληθωρισμός που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Το δεύτερο είναι μια ελληνική παθογένεια δεκαετιών, που μας οδήγησε στην κρίση».

«Δεν θα επιστρέψουμε στις πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα»

Σχολιάζοντας τις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει στις λογικές των ανεξέλεγκτων παροχών. «Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να συνεχίσουμε αυτό που μας οδήγησε στην καταστροφή, να τάζουμε χρήματα που δεν υπάρχουν. Ο δεύτερος είναι να βρίσκουμε πρώτα τα χρήματα και μετά να στηρίζουμε την κοινωνία».

Όπως αναφέρει, η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση των επενδύσεων δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις. «Οι άμεσες ξένες επενδύσεις δημιουργούν δουλειές, μειώνουν την ανεργία, αυξάνουν τα έσοδα του κράτους και έτσι μπορούμε να επιστρέφουμε χρήματα στους πολίτες».

Η συζήτηση για τη 13η σύνταξη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση απορρίπτει αυτή την πρόταση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει την πρόταση οικονομικά μη ρεαλιστική.

«Όταν κάθε μήνα το κράτος καταβάλλει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι η 13η σύνταξη κοστίζει μόλις 450 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.» Υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από υποσχέσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. «Οι άνθρωποι δεν θα γίνουν πλουσιότεροι αν τους τάξουμε κάτι που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί».

Μειώσεις φόρων αντί για επιδόματα

Ο Παύλος Μαρινάκης εκφράζει την άποψη ότι τα επόμενα χρόνια η οικονομική πολιτική πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στη μείωση των φόρων και λιγότερο στις έκτακτες ενισχύσεις. «Πρέπει όσο αφήνουμε πίσω τις κρίσεις να αποβάλουμε σταδιακά από το λεξιλόγιό μας τα επιδόματα και να προχωρήσουμε σε περισσότερες μειώσεις φόρων και εισφορών».

Όπως εξηγεί, η μεσαία τάξη εξακολουθεί να σηκώνει μεγάλο φορολογικό βάρος. «Η Ελλάδα για δεκαετίες φόρτωνε τη μεσαία τάξη με δυσανάλογα βάρη. Είναι δεδομένο ότι έχουμε μειώσει ή καταργήσει δεκάδες φόρους, όμως δεν αρκεί. Πρέπει να συνεχίσουμε.» Ο ίδιος επισημαίνει ότι κάθε φορολογική ελάφρυνση προϋποθέτει δημοσιονομικό χώρο. «Κάθε μέτρο έχει κόστος. Γι’ αυτό πρώτα πρέπει να εξασφαλίζεις τα έσοδα και μετά να προχωράς στις μειώσεις».

Δημοσκοπήσεις και επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν κινητικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να εκφράζει ένα συγκεκριμένο πολιτικό ακροατήριο, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει, όπως λέει, την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη λογική των εύκολων υποσχέσεων. Αυτή είναι η πολιτική του ταυτότητα». Σημειώνει, πάντως, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κρίνεται από το έργο της και όχι από τις δημοσκοπήσεις. «Ο στόχος μας παραμένει η αυτοδυναμία. Ο μόνος τρόπος να τον πετύχουμε είναι να δουλεύουμε, να είμαστε ταπεινοί και αποτελεσματικοί».

Οι σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Πολλοί ισχυρίζονται ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, μπορεί να επηρεάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης αποφεύγει να προεξοφλήσει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει αφήσει πίσω της τις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, για το καλό της παράταξης. Όλοι στο τέλος της ημέρας ανήκουμε στην ίδια πολιτική οικογένεια». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι οι διαφορετικές απόψεις είναι θεμιτές, όμως η ίδρυση ενός νέου κόμματος θα αποτελούσε, κατά την άποψή του, λάθος επιλογή. «Αν κάθε φορά που υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση στη Νέα Δημοκρατία δημιουργούσαμε νέο κόμμα, δεν θα υπήρχε η μεγάλη παράταξη που γνωρίζουμε σήμερα».

Αναφερόμενος στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζει ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. «Δεν χάρηκε κανείς εκείνη την ημέρα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά όταν αποκαλείται μειοδότης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή».

Οι υποκλοπές και η προσφυγή Σαμαρά στη Δικαιοσύνη

Ζητήθηκε επίσης από τον Παύλο Μαρινάκη να σχολιάσει την προσφυγή του Αντώνη Σαμαρά στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη. «Καλά έκανε. Πολίτης είναι και έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.» Προσθέτει, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως η Δικαιοσύνη έχει ήδη δώσει απαντήσεις για την υπόθεση. «Υπάρχουν τρεις διατάξεις της Δικαιοσύνης που έχουν εκδοθεί από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν μπορούμε να τις αγνοούμε επειδή δεν μας αρέσουν τα συμπεράσματά τους».

Παράλληλα αναφέρει ότι ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε η προσφυγή δημιούργησε πολιτικά ερωτήματα. «Μας προβληματίζει το timing της κίνησης, ειδικά σε μια περίοδο όπου συζητείται έντονα η πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα».

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μια νέα πολιτική επανεκκίνηση. «Όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο υλοποιούσαν πολιτικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα, όμως οι πολίτες γνωρίζουν τι έχει προηγηθεί.» Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αντιπαρατίθεται πολιτικά με επιχειρήματα και με βάση το έργο της.

Η πολιτική βία και οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος εμφανίζεται όταν η συζήτηση μεταφέρεται στις εμπρηστικές επιθέσεις και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθυμίζει ότι και ο ίδιος υπήρξε στο παρελθόν στόχος τρομοκρατικής επίθεσης. «Όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να γίνεται στόχος η οικογένειά σου και οι άνθρωποί σου».

Υπογραμμίζει ότι η εξάρθρωση των οργανώσεων που σχετίζονται με τέτοιες εγκληματικές ενέργειες αποτελεί σημαντική επιτυχία των διωκτικών αρχών. «Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε πλέον συλλήψεις και εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων». Παράλληλα επισημαίνει ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ανεξάρτητα από την ιδεολογική της προέλευση. «Για εμάς ο εγκληματίας είναι εγκληματίας, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά, είτε από την άκρα δεξιά».

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. «Ο μόνος στόχος μας είναι μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό θα ζητήσουμε από τους πολίτες». Αναγνωρίζει πάντως ότι, εφόσον οι αριθμοί το επέβαλλαν, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ο μοναδικός πιθανός συνομιλητής. Ωστόσο εκφράζει επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των οικονομικών προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη. «Πρώτα πρέπει να υπάρχουν τα χρήματα και μετά να ανακοινώνονται τα μέτρα. Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα της τελευταίας δεκαπενταετίας».

Το μήνυμα προς τους πολίτες

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών παρουσιάζοντας συγκεκριμένο απολογισμό και σαφές σχέδιο για την επόμενη τετραετία. «Θα πάμε στις εκλογές παρουσιάζοντας όσα πετύχαμε, αναγνωρίζοντας και όσα δεν έγιναν όπως θα θέλαμε και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τα επόμενα χρόνια. Θα ζητήσουμε από τους πολίτες μια ισχυρή εντολή, βασισμένη στο αποτέλεσμα και όχι στις εύκολες υποσχέσεις».

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