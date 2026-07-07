Παύλος Μαρινάκης: Βίντεο με τον απολογισμό για τα τρία χρόνια στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε τα τρία χρόνια του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ως περίοδο με μεγάλη τιμή και ευθύνη, αντιμετωπίζοντας δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news.

Η βασική του αποστολή ήταν η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, με 255 ενημερώσεις πολιτικών συντακτών, χωρίς περιορισμούς στις ερωτήσεις και μέσο όρο διάρκειας 50 λεπτών.

Ως υφυπουργός αρμόδιος για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα μητρώα Τύπου, στην ΕΡΤ, στα περιφερειακά κανάλια και στην αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών.

Τόνισε ότι οι απαντήσεις δίνονται όχι μόνο στο press room, αλλά και στη Βουλή, στα social media, στις γειτονιές και στη δημόσια παρουσία, ακολουθώντας την πορεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπογράμμισε ότι η αλήθεια σε περιόδους κρίσης αποτελεί ιερό καθήκον και έκλεισε το βίντεο καλώντας για ερωτήσεις. Snapshot powered by AI

Απολογισμό των τριών χρόνων που βρίσκεται στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου έκανε ο Παύλος Μαρινάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη θέση που του εμπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ένας ρόλος με «μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη». Αναφέρθηκε σε τρία χρόνια που είχαν δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news, στα οποία ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να κρυφτεί, καθώς «οι πολίτες δικαιούνται ενημέρωση».

Τόνισε πως η βασική του αποστολή ήταν η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, με επιχειρήματα και «καθαρές απαντήσεις». Συμπλήρωσε πως οι ενημερώσεις πολιτικών συντακτών έφτασαν αυτό το διάστημα στις 255 συνολικά, με μέσο όρο διάρκειας τα 50 λεπτά, ενώ σε 50 περιπτώσεις διήρκησαν περισσότερο από μία ώρα. Όπως σχολίασε, κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί «η ενημέρωση δεν έχει χρονόμετρο», ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε κανένας περιορισμός στις ερωτήσεις.

https://www.instagram.com/reel/Dafn_UPMirb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, αναφέρεται και στο έργο του ως υφυπουργός αρμόδιος για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο οποίο έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, στην ΕΡΤ, στα περιφερειακά κανάλια, ενώ ακολουθούν και αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών.

Όπως σχολιάζει, οι απαντήσεις «δεν δίνονται μόνο στο press room, αλλά στη Βουλή, , στα social media, στις γειτονιές και στη δημόσια παρουσία στους πολίτες που θέλουν να πάρουν απαντήσεις , ακριβώς όπως πορεύτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι «σε τέτοιες περιόδους η αλήθεια δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι ιερό καθήκον», ενώ το βίντεο κλείνει με τη φράση του στην ενημέρωση των συντακτών: «Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας».

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