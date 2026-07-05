Μαρινάκης: Αιχμές κατά Σαμαρά, στήριξη στον Ντόκο και μήνυμα μηδενικής ανοχής στη πολιτική βία

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Newsbomb

Μαρινάκης: Αιχμές κατά Σαμαρά, στήριξη στον Ντόκο και μήνυμα μηδενικής ανοχής στη πολιτική βία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά, στήριξη στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο για την υπόθεση με τους Ρώσους φαρσέρ και αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Blue Sky. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να επιδείξει υπευθυνότητα και να μην εργαλειοποιεί σοβαρές υποθέσεις για μικροπολιτικούς λόγους.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι, λόγω της επετείου των έντεκα χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015, περίμενε μια δημόσια τοποθέτηση που θα υπενθύμιζε τα γεγονότα εκείνης της περιόδου και τις συνέπειές τους.

«Πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την άσκηση πολιτικής για το παρόν και το μέλλον της χώρας και όχι την εμπλοκή σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όπως είπε, χρέος της είναι να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, να διορθώνει λάθη και να μην εγκλωβίζεται σε αντεγκλήσεις που δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους Ρώσους φαρσέρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι επέλεξε να εμπιστευτεί τους ισχυρισμούς ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως φαρσέρ αντί για τις εξηγήσεις του Έλληνα συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

Όπως σημείωσε, προκαλεί εντύπωση ότι κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν άκριτα όσα υποστήριξαν οι Ρώσοι φαρσέρ, ενώ χαρακτήρισε επιπόλαιη την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει την παραίτηση του κ. Ντόκου μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής, στην οποία έχουν πέσει θύματα ακόμη και ηγέτες κρατών, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν διαβιβάστηκε καμία πληροφορία που να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα εξήγησε ότι ο κ. Ντόκος πίστευε πως συνομιλούσε με πρόσωπο που γνώριζε προσωπικά και με το οποίο είχε προηγούμενη δια ζώσης επαφή, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των συστημάτων ασφαλείας απέναντι σε τέτοιου είδους υβριδικές επιθέσεις.

Ιδιαίτερα εκτενής ήταν η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στη δολοφονική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να εντοπίσει τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης, διεξάγοντας πλήρη και εμπεριστατωμένη έρευνα, ώστε στη συνέχεια η Δικαιοσύνη να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια τραγωδία που δεν πρέπει να ξεχαστεί, σημειώνοντας ότι, αν δεν είχε υπάρξει το τραγικό αποτέλεσμα της δολοφονίας, το περιστατικό πιθανότατα θα είχε αντιμετωπιστεί όπως πολλές άλλες επιθέσεις εναντίον βουλευτών ή δημοσιογράφων, οι οποίες σύντομα περνούν στη λήθη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κοινωνία οφείλει να απορρίψει κάθε μορφή ανοχής απέναντι στη βία, ακόμη και σε συμπεριφορές που εμφανίζονται ως «ηπιότερες», καθώς –όπως είπε– αυτές αποτελούν συχνά το πρώτο βήμα προς πιο ακραίες εγκληματικές πράξεις.

«Η κατάληξη είναι η δολοφονία. Η αρχή πολλές φορές είναι πιο ήπιες συμπεριφορές», ανέφερε, φέρνοντας ως παραδείγματα επιθέσεις εναντίον φοιτητών, παρεμβάσεις σε σπίτια πολιτικών ή δημοσιογράφων και άλλες μορφές εκφοβισμού που, όπως είπε, επί χρόνια αντιμετωπίζονταν με επιείκεια.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να ταυτίσει τους δολοφόνους με τους πολιτικούς της αντιπάλους, ωστόσο υποστήριξε πως τμήματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς, με τη στάση τους τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλαν, άμεσα ή έμμεσα, στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι στη βία.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, επισημαίνοντας ότι οι καταλήψεις είναι παράνομες πράξεις και ότι κάθε μορφή βίας ή εκφοβισμού απέναντι σε πολίτες, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους ή πολιτικούς πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς εξαιρέσεις.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην Αφροδίτη Νέστορα, σημειώνοντας ότι η μητέρα της δολοφονήθηκε επειδή η κόρη της ήταν πολιτικά ενεργή με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως μία από τις πιο τραγικές εκφάνσεις της πολιτικής βίας και υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αιχμές κατά Σαμαρά, στήριξη στον Ντόκο και μήνυμα μηδενικής ανοχής στη πολιτική βία

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Οι Ουκρανοί είπαν «όχι» σε προσωρινή εκεχειρία για την παράδοση σορών στρατιωτών

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο - Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

19:42LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ για Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στην Οινόη: «Από τσιγάρο ξέσπασε η φωτιά», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb - Επιχειρούν 250 πυροσβέστες και 22 εναέρια

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νταλίκα κάνει παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή - Δείτε βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά στην Οινόη δημιούργησε «τον δικό της καιρό» - Τι είναι η παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά

19:00ΥΓΕΙΑ

Είναι απλώς ξηρό δέρμα ή μήπως στην πραγματικότητα είναι έκζεμα;

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις συλλήψεις για θερμές εργασίες στην Αττική εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

18:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική Πολιτική: Δεν αρκεί ένα σπίτι να είναι «πράσινο». Πρέπει πρώτα να είναι ασφαλές.

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικασμένος σε οκταετή κάθειρξη κυκλοφορούσε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη - Εντοπίστηκε με ηρωίνη

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο με δύο τραυματίες - Κλούβα συγκρούστηκε με ΙΧ

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Iουλίου

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Απρόσμενη επίσκεψη φώκιας στη Μαραθούντα -Κολύμπησε ανάμεσα στους λουόμενους

18:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο» λέει ο Δήμαρχος Οινόης για τη φωτιά

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος Οινόης: «Το έχουμε ξαναζήσει η φωτιά επέστρεψε στα σπίτια μας»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της – Την έσωσε με ΚΑΡΠΑ η μητέρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Οινόη - Μάχη της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 22 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στην Οινόη: «Από τσιγάρο ξέσπασε η φωτιά», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb - Επιχειρούν 250 πυροσβέστες και 22 εναέρια

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά στην Οινόη δημιούργησε «τον δικό της καιρό» - Τι είναι η παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

13:38LIFESTYLE

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της – Την έσωσε με ΚΑΡΠΑ η μητέρα της

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός καλοκαιριού για εργαζόμενους γονείς: Επιλογές, κόστη και δικαιώματα στην εργασία

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο

17:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ωρωπός: Συνελήφθη 64χρονος καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους 63.000.000 ευρώ

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

18:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο» λέει ο Δήμαρχος Οινόης για τη φωτιά

12:55WHAT THE FACT

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο - drone από τις καμένες εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι Καλόγεροι στην Άνδρο: Τα «μοναχικά νησιά» του Αιγαίου, με την τεράστια εθνική σημασία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ