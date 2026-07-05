Μαρινάκης: Αιχμές κατά Σαμαρά, στήριξη στον Ντόκο και μήνυμα μηδενικής ανοχής στη πολιτική βία

Απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά, στήριξη στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο για την υπόθεση με τους Ρώσους φαρσέρ και αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Blue Sky. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να επιδείξει υπευθυνότητα και να μην εργαλειοποιεί σοβαρές υποθέσεις για μικροπολιτικούς λόγους.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι, λόγω της επετείου των έντεκα χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015, περίμενε μια δημόσια τοποθέτηση που θα υπενθύμιζε τα γεγονότα εκείνης της περιόδου και τις συνέπειές τους.

«Πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την άσκηση πολιτικής για το παρόν και το μέλλον της χώρας και όχι την εμπλοκή σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όπως είπε, χρέος της είναι να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, να διορθώνει λάθη και να μην εγκλωβίζεται σε αντεγκλήσεις που δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους Ρώσους φαρσέρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι επέλεξε να εμπιστευτεί τους ισχυρισμούς ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως φαρσέρ αντί για τις εξηγήσεις του Έλληνα συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

Όπως σημείωσε, προκαλεί εντύπωση ότι κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν άκριτα όσα υποστήριξαν οι Ρώσοι φαρσέρ, ενώ χαρακτήρισε επιπόλαιη την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει την παραίτηση του κ. Ντόκου μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής, στην οποία έχουν πέσει θύματα ακόμη και ηγέτες κρατών, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν διαβιβάστηκε καμία πληροφορία που να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα εξήγησε ότι ο κ. Ντόκος πίστευε πως συνομιλούσε με πρόσωπο που γνώριζε προσωπικά και με το οποίο είχε προηγούμενη δια ζώσης επαφή, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των συστημάτων ασφαλείας απέναντι σε τέτοιου είδους υβριδικές επιθέσεις.

Ιδιαίτερα εκτενής ήταν η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στη δολοφονική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να εντοπίσει τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης, διεξάγοντας πλήρη και εμπεριστατωμένη έρευνα, ώστε στη συνέχεια η Δικαιοσύνη να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια τραγωδία που δεν πρέπει να ξεχαστεί, σημειώνοντας ότι, αν δεν είχε υπάρξει το τραγικό αποτέλεσμα της δολοφονίας, το περιστατικό πιθανότατα θα είχε αντιμετωπιστεί όπως πολλές άλλες επιθέσεις εναντίον βουλευτών ή δημοσιογράφων, οι οποίες σύντομα περνούν στη λήθη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κοινωνία οφείλει να απορρίψει κάθε μορφή ανοχής απέναντι στη βία, ακόμη και σε συμπεριφορές που εμφανίζονται ως «ηπιότερες», καθώς –όπως είπε– αυτές αποτελούν συχνά το πρώτο βήμα προς πιο ακραίες εγκληματικές πράξεις.

«Η κατάληξη είναι η δολοφονία. Η αρχή πολλές φορές είναι πιο ήπιες συμπεριφορές», ανέφερε, φέρνοντας ως παραδείγματα επιθέσεις εναντίον φοιτητών, παρεμβάσεις σε σπίτια πολιτικών ή δημοσιογράφων και άλλες μορφές εκφοβισμού που, όπως είπε, επί χρόνια αντιμετωπίζονταν με επιείκεια.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να ταυτίσει τους δολοφόνους με τους πολιτικούς της αντιπάλους, ωστόσο υποστήριξε πως τμήματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς, με τη στάση τους τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλαν, άμεσα ή έμμεσα, στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι στη βία.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, επισημαίνοντας ότι οι καταλήψεις είναι παράνομες πράξεις και ότι κάθε μορφή βίας ή εκφοβισμού απέναντι σε πολίτες, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους ή πολιτικούς πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς εξαιρέσεις.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην Αφροδίτη Νέστορα, σημειώνοντας ότι η μητέρα της δολοφονήθηκε επειδή η κόρη της ήταν πολιτικά ενεργή με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως μία από τις πιο τραγικές εκφάνσεις της πολιτικής βίας και υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.