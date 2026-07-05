Σαμαράς: «Ντόρα, σύνελθε» - Τα βίντεο με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε δύο βίντεο με σχόλια για την πολιτική κατάσταση και συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια.

Ο Σαμαράς κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτικές που οδήγησαν τη ΝΔ από το 40% στο 20% στις δημοσκοπήσεις, επικαλούμενος θέματα όπως ο γάμος ομοφύλων και η ακρίβεια.

Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος και απάντησε ειρωνικά σε απειλές διαγραφής από τη ΝΔ.

Αφησε αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, λέγοντας ότι δεν έχει συνέλθει από την ήττα της στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009. Snapshot powered by AI

Βίντεο με τα οποία σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια και αφήνει αιχμές για την κυβέρνηση, αλλά και για την Ντόρα Μπακογιάννη.

Στο πρώτο βίντεο, ο κ. Τσιούτσιας ρώτησε τον πρώην πρωθυπουργό για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά και την κριτική που δέχεται ότι εάν δημιουργήσει νέο κόμμα, θα στερήσει από τη ΝΔ την προοπτική αυτοδυναμίας.

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η ΝΔ από το 40% έφτασε στο 20%», απαντά ο κ. Σαμαράς, επικαλούμενος τον γάμο των ομοφύλων, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους και πρόσθεσε: «Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;».

Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε τα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος, ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι τυχόν ίδρυση κόμματος θα επιβεβαίωνε τη διαγραφή του από τη ΝΔ, απάντησε με ειρωνικό τόνο: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

Στο δεύτερο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός αφηνει αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη. «Τι είπε πάλι;», ρώτησε τον συνεργάτη του, για να προσθέσει: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17, ακόμη να συνέλθει», είπε, αναφερόμενος στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009. «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της», πρόσθεσε με νόημα.

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