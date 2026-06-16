Κυρανάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα πληγώσει τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον τίμησε

Snapshot Ο Κώστας Κυρανάκης δηλώνει ικανοποιημένος από το έργο του στο Υπουργείο Μεταφορών και την υλοποίηση της δέσμευσης για ασφαλέστερα τρένα.

Αναμένει σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας με την ένταξη νέων προσώπων.

Υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις μισθών από το 2019 ξεπέρασαν τον πληθωρισμό, παρά τα προβλήματα ακρίβειας.

Εκφράζει σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά και προειδοποιεί ότι η δημιουργία νέου κόμματος από αυτόν θα πλήξει τους ψηφοφόρους της ΝΔ που τον στήριξαν.

Κριτικάρει την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι επέλεξε ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το νέο κόμμα του. Snapshot powered by AI

Ο Γραμματέας της Ν.Δ, Κώστας Κυρανάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αρχικά υπογράμμισε ότι φεύγει ικανοποιημένος από το Υπουργείο Μεταφορών και αισθάνεται ότι έκανε πράξη τη δέσμευση του, για «ασφαλέστερα τρένα».

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που γίνεται για τα αν είμαστε σε προεκλογική περίοδο κι αν μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές θα έχουμε μπροστά μας μαραθώνιο η κατοστάρι, τόνισε ότι «η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για τετρακοσάρι» και πρόσθεσε, «υπάρχουν πολλά αιτήματα για συμμετοχή νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια του κόμματος και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει σημαντική ανανέωση».

Σχολιάζοντας το διακύβευμα των εκλογών, παρατήρησε ότι «ο ψηφοφόρος που πάει στην κάλπη, θα εκτιμήσει τόσο την αξιοπιστία του κάθε κόμματος κι εμείς ότι υποσχεθήκαμε το κάναμε πράξη, αλλά και την ελπίδα που θα του προσφέρει για το τι θα κάνει στη συνέχεια», ενώ δήλωσε πως αντιλαμβάνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, «αλλά οι αυξήσεις μισθών που δόθηκαν από το 2019 και μετά, είναι υψηλότερες από τον πληθωρισμό».

Στη συνέχεια απηύθυνε ενωτικό μήνυμα και εξήρε την προσφορά στην παράταξη του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας τον σεβασμό του και αναφερόμενος ειδικά στον κ. Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, υπογράμμισε, «με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπο του είναι αδιαπραγμάτευτος κι αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στην ΝΔ, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε Πρωθυπουργό».

Τέλος και μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, στο πολιτικό προσκήνιο, δήλωσε πως «ο Τσίπρας έκανε ένα κακό νέο ξεκίνημα, επιλέγοντας ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το κόμμα του».