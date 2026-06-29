Σαμαράς: Να αναγνωρίσει το Ισραήλ και τη γενοκτονία των Ελλήνων Πόντου, Θράκης και Μικράς Ασίας

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων ως ιστορική υποχρέωση.

Ζητά από το Ισραήλ να αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας.

Θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτή θα αποτελέσει ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας.

Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την ισραηλινή πρωτοβουλία και να αξιοποιήσει τη συγκυρία.

Συνδέει τις τουρκικές επεκτατικές ενέργειες με απειλές προς την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τον κουρδικό λαό. Snapshot powered by AI

Πιο συχνή κάνει τη δημόσια παρουσία του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με φόντο τα σενάρια για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον ίδιο.

Σήμερα, σε άρθρο-παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σαμαράς χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, κάνοντας λόγο για ένα «γενναίο βήμα» και «εκπλήρωση ενός ιστορικού χρέους».

Παράλληλα, καλεί το Ισραήλ να προχωρήσει και στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε «αποφασιστικό ανάχωμα» απέναντι στα νεοοθωμανικά σχέδια της Τουρκίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνει, επίσης, έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να εκφράσει τη στήριξή της προς την ισραηλινή κυβέρνηση για μια τέτοια πρωτοβουλία.

Η ανάρτηση Σαμαρά

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδη την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού. Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».

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