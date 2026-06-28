Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αντώνη Σαμαρά
«Παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας», υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών
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Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.
Όπως υπογραμμίζει, «στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα, είχα μία εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».
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