«Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα»: Ποιοι βρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Snapshot Η παρουσίαση του βιβλίου «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα – και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» του Μιχάλη Σάλλα πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη με μεγάλη συμμετοχή πολιτικών, επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και κυβερνητικά στελέχη και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές μεταρρυθμίσεων.

Η συνάντηση των πρώην πρωθυπουργών Καραμανλή και Σαμαρά προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και δεν κάθισαν δίπλα ο ένας στον άλλον.

Παρευρέθηκαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο, όπως η Μαριάννα Λάτση και ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ. Snapshot powered by AI

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα – και τι θα μπορούσε να διορθωθεί».

Το βιβλίο αποτέλεσε αφορμή για μια συζήτηση γύρω από τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές μεταρρυθμίσεων, με τη συμμετοχή της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου, του καθηγητή του London Business School Ηλία Παπαϊωάννου και του πρώην υπουργού και ομότιμου καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Ρουμελιώτη.

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν προσωπικότητες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Πιο συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Θεόδωρος Λιβάνιος, Βασίλης Κικίλιας και Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων στράφηκε ιδιαίτερα στη νέα δημόσια συνάντηση των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, λίγες εβδομάδες μετά την κοινή εμφάνισή τους σε άλλη βιβλιοπαρουσίαση. Αν και βρέθηκαν στην πρώτη σειρά του αμφιθεάτρου, δεν κάθισαν δίπλα ο ένας στον άλλον.

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Στην εκδήλωση βρέθηκαν ακόμη πολιτικά στελέχη από διάφορους πολιτικούς χώρους: Μαρία Δαμανάκη, Νίκος Χριστοδουλάκης, Γιώργος Αλογοσκούφης, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Πλακιωτάκης, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Μιλένα Αποστολάκη, Ζέτα Μακρή, Λευτέρης Αυγενάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Παπουτσής, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου και Τάσος Γιαννίτσης.

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα "Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί" στην Εθνική Πινακοθήκη.Συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Το «παρών» έδωσαν επίσης η Μαριάννα Λάτση, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Κώστας και η Μαρίνα Λαλιώτη, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα.

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