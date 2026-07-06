Μαρινάκης για βίντεο Σαμαρά: Ό,τι αποδίδει στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως αποδίδει στην πολιτική

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε σχολιάζεοντας τα βίντεο Σαμαρά στα social media: Ό,τι αποδίδει στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως αποδίδει στην πολιτική

Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες εκλογές ήταν από τα υψηλότερα στην ιστορία της, είπε.

Τις τελευταίες 48 ώρες εκδηλώθηκαν 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τον κρατικό μηχανισμό να κινητοποιείται άμεσα και να περιορίζει την πλειονότητα από αυτές στα αρχικά στάδια.

Από την 1η Ιανουαρίου έως 5 Ιουλίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις για υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ έχουν επιβληθεί 521 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 645.000 ευρώ.

Από το 2010 έως το 2024 έχουν φύγει από την Ελλάδα 773.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000, με το 2023 να σηματοδοτεί την αντιστροφή του ισοζυγίου με περισσότερες επιστροφές από αναχωρήσεις.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν εκταμιευθεί 15,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και έχουν συμβασιοποιηθεί πλήρως δάνεια ύψους 17,7 δισ. ευρώ, με σημαντική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Ό,τι αποδίδει στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως αποδίδει στην πολιτική, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στα πρόσφατα βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στα κοινωνικά δίκτυα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι πολίτες είναι εκείνοι που κρίνουν τις πολιτικές επιλογές και υπενθύμισε ότι στις δύο τελευταίες διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε από τα υψηλότερα ποσοστά της ιστορίας της.

«Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιστορικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάζει καθημερινά ανάλογες δηλώσεις, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια τηλεοπτική παρομοίωση.«Να πω όμως ότι και λόγω καλοκαιριού στην τηλεόραση βλέπουμε επαναλήψεις, οι οποίες σκίζουν. Για παράδειγμα, έβλεπα το "Ρετιρέ", μια ιστορική σειρά. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό που αποδίδει στην τηλεόραση, αποδίδει και στην πολιτική», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, απαίτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος, θέτοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό.

Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη πυρκαγιά του χθεσινού 24ώρου, εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινόης, στη Μάνδρα Αττικής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σε μια περιοχή που σήμερα είχε πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη.

Το προηγούμενο 24ωρο, ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 17 αγροτοδασικές πυρκαγιές, γεγονός που προκάλεσε σημαντική διάσπαση των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές ήταν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να επιχειρούν με ισχυρές δυνάμεις καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα του τελευταίου διημέρου, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά στάδιά τους, αποτρέποντας την επέκτασή τους και την απειλή κατοικημένων περιοχών.

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλούν όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως κατά τις ημέρες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Από την 1η έως και την 5η Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 55.000 ευρώ.

Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,2% του συνόλου των συλλήψεων του 2026. Με άλλα λόγια, περισσότερες από μία στις δέκα συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου καταγράφηκε μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου.

Από 1η Ιανουαρίου έως και 5 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 645.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 151 είναι για υποθέσεις από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση.

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Από το 2010 έως το 2024 έχουν φύγει από την Ελλάδα 773.000 Έλληνες και Ελληνίδες, ενώ, έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή περίπου 6 στους 10 από όσους είχαν φύγει.

Το 2023 αποτέλεσε έτος-καμπή καθώς οι εκτιμώμενες επιστροφές Ελλήνων πολιτών ανήλθαν περίπου στις 46.000, έναντι 37.000 αναχωρήσεων. Τον επόμενο χρόνο η διαφορά διευρύνθηκε, με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους, συνεπώς το ισοζύγιο εισροών - εκροών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009.

Ως Κυβέρνηση έχουμε θεσμοθετήσει πολλά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο.

Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα. Ενδεικτικά, από το 2020, εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα επτά ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους εργαζομένους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Βασική μας επιδίωξη είναι η μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί «brain drain» σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνιας σύνδεσης του παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα.

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Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευθεί στην οικονομία 15,5 δισ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Παράλληλα το δανειακό σκέλος, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, θα στηρίξει επενδύσεις 46 δισ. ευρώ. Μάλιστα το 100% των πόρων του δανειακού σκέλους έχει απορροφηθεί και συμβασιοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση της προθεσμίας.

Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίζει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

από τις 859 δανειακές συμβάσεις, οι 519, δηλαδή το 60,4%, αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

6 δισ. ευρώ επενδυτικών σχεδίων αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3 δισ. ευρώ πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,

700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποίησαν το πρόγραμμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους,

επιπλέον, 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία και περίπου 1.000 για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό.

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Αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για την Άγκυρα, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

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