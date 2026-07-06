Κάλυψη σε Ντόκο, αντεπίθεση σε Σαμαρά από Μαξίμου 

Με τριπλό πολιτικό μήνυμα απάντησε το Μέγαρο Μαξίμου στις τελευταίες εξελίξεις που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Από τη μία επέλεξε να υποβαθμίσει την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης, από την άλλη προσέφερε πλήρη πολιτική κάλυψη στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο μετά την υπόθεση του deepfake, ενώ παράλληλα επανέφερε με ιδιαίτερη έμφαση τη συζήτηση για την πολιτική βία, με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Blue Sky, επιχείρησε να δείξει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί σε έναν δημόσιο διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ταυτόχρονα πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στην αντιπολίτευση τόσο για την υπόθεση Ντόκου όσο και για τη στάση της απέναντι στα φαινόμενα βίας.

«Ο Σαμαράς δεν αφορά τον κόσμο»

Το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει να αναγάγει τον Αντώνη Σαμαρά σε βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγοντας να υποβαθμίσει την παρέμβασή του και να μη δώσει συνέχεια στην εσωκομματική αντιπαράθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε ότι περίμενε, λόγω της επετείου του δημοψηφίσματος του 2015, μια διαφορετική παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, πίστεψα ότι θα κάνει μία ανάρτηση για τη μαύρη επέτειο του δημοψηφίσματος. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, έσπευσε να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωκομματικής σύγκρουσης στη γαλάζια πολυκατοικία υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την ατζέντα.

«Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε αντεγκλήσεις με βάση μία προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.

Με τη φράση αυτή το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να εκπέμψει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να μετατρέψει τον Αντώνη Σαμαρά σε βασικό συνομιλητή ή αντίπαλο της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρωτίστως για την καθημερινότητα και όχι για εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Θυμίζουμε ότι εχθές Κυριακή ο κ. Σαμαράς με αναρτήσεις βίντεο επέλεξε να επιτεθεί κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παύλου Μαρινάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει εμπάθεια εναντίον του επειδή πριν 17 χρόνια έχασε την αρχηγία της παράταξης, ενώ χρέωσε την μη επίτευξη αυτοδυναμίας της ΝΔ στα λάθη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για τον κ. Μαρινάκη είπε μάλιστα με σκωπτικό ύφος ότι οι δηλώσεις του θυμίζουν τον πρόεδρο του Εδεσσαϊκού.

Στα βίντεο που ανέβασε ο πρώην πρωθυπουργός στα social media τονίζει με νόημα ότι η αυτοδυναμία θέλει 37% και υπογράμμισε ότι είχε προειδοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία για πολλά θέματα για τα οποία ωστόσο δεν ακολούθησαν τις συμβουλές του. Όπως τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του το κόμμα από το 40% έπεσε στο 20%.

Ειδικά για την κυρία Μπακογιάννη ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17, ακόμη να συνέλθει», είπε, αναφερόμενος στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009. «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».

Πλήρης κάλυψη στον Ντόκο και πυρά κατά της αντιπολίτευσης

Εξίσου κατηγορηματική ήταν η κυβερνητική γραμμή στην υπόθεση του Θάνου Ντόκου, μετά τις αποκαλύψεις για τη συνομιλία του με πρόσωπο που αποδείχθηκε προϊόν προηγμένης τεχνολογίας deepfake.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι μόνο κάλυψε πλήρως τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, αλλά επιτέθηκε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την παραίτησή του.

«Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι κάποιοι επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους Ρώσους που δηλώνουν φαρσέρ και όχι τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό μέρος μιας νέας υβριδικής απειλής, επισημαίνοντας ότι ανάλογες απόπειρες έχουν στοχοποιήσει ακόμη και ηγέτες κρατών.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

«Ουδέν δεδομένο το οποίο πλήττει την εθνική ασφάλεια δεν μεταφέρθηκε σε καμία συνομιλία», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο κ. Ντόκος πίστευε εύλογα πως συνομιλούσε με πρόσωπο που γνώριζε προσωπικά και με το οποίο είχε ήδη συναντηθεί στο παρελθόν.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας και προστασίας απέναντι στις νέες μορφές υβριδικών επιθέσεων και όχι αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση.

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και στους μπαχαλάκηδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εντοπιστούν τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί αυτουργοί.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει με ανοχή ή επιείκεια φαινόμενα πολιτικής βίας, ακόμη και όταν αυτά εμφανίζονται με ηπιότερες μορφές.

«Χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε. Όχι με όρους εκδίκησης αλλά με όρους επιβίωσης», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο εξαπέλυσε επίθεση σε κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά υπήρξαν συμπεριφορές που «έριχναν λάδι στη φωτιά» ή έμμεσα δικαιολογούσαν τέτοιες πρακτικές.

«Ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Η κατάληψη είναι παράνομη πράξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και επιθέσεις με καδρόνια, καταλήψεις ή παρεμβάσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δήθεν μορφές αγώνα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ταυτίσει τους δολοφόνους με πολιτικούς χώρους, αλλά θεωρεί αναγκαίο να σταματήσει κάθε μορφή ανοχής απέναντι στη βία και στους μπαχαλάκηδες που, όπως υποστηρίζει, λειτουργούν ως προθάλαμος ακόμη πιο ακραίων εγκληματικών ενεργειών.

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