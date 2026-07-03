Μητσοτάκης για Βάγια Νέστορα: «Δολοφονική ενέργεια» – Τι είπε για εκλογές, Τσίπρα και Σαμαρά

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επίθεση στη Βάγια Νέστορα δολοφονική ενέργεια και ζήτησε πλήρη καταδίκη της βίας.

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ο στόχος της αυτοδυναμίας παραμένει ρεαλιστικός και επιθυμητός.

Απέκλεισε τον πόλεμο με την Τουρκία, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας και την εκκρεμότητα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.

Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του επιστροφή με νέο φορέα.

Δικαιολόγησε τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών του που θεωρεί επιβεβαίωση της σωστής απόφασης. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δολοφονική επίθεση σε βάρος της Βάγιας Νέστορα, επιμένοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μορφή πολιτικής παρέμβασης.

«Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του, ζητώντας πλήρη και χωρίς αστερίσκους καταδίκη της βίας.

Μιλώντας στο liberal.gr, υπογράμμισε, ότι η υπεράσπιση του δημοκρατικού κεκτημένου προϋποθέτει ότι οι πολιτικές διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε, παράλληλα, για εκφράσεις που κυριαρχούν όλο και συχνότερα στον δημόσιο λόγο και οι οποίες, όπως είπε, μπορούν να «οπλίσουν» τα χέρια ανθρώπων που καταφεύγουν σε εγκληματικές ενέργειες.

Σημείωσε ακόμη ότι η σημερινή κυβέρνηση συγκρούστηκε με οργανωμένες ομάδες οι οποίες, κατά την τοποθέτησή του, παρέμεναν για χρόνια πολιτικά στο απυρόβλητο.

Επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας

Περνώντας στο πεδίο των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αυτοδυναμία στόχο ρεαλιστικό και εφικτό.

Επανέλαβε τη θέση του ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελούν την καλύτερη λύση για τη χώρα, καθώς εξασφαλίζουν σταθερότητα και καθαρή ευθύνη στη διακυβέρνηση.

Κατά την εκτίμησή του, στο σημερινό πολιτικό σκηνικό δεν διακρίνεται εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ούτε διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για κυβερνητικές συνεργασίες.

Ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι εξακολουθούν να επαναφέρουν θέσεις και επιχειρήματα που έχουν ήδη δοκιμαστεί και, όπως είπε, έχουν διαψευστεί στην πράξη.

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.

Όπως ανέφερε, οι εθνικές κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η απάντηση περί «ενδοτισμού»

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα.

«Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο. Οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

«Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός απάντησε και στις επικρίσεις περί «ενδοτισμού», τις οποίες απέρριψε κατηγορηματικά.

«Αυτή η κατηγορία περί “ενδοτισμού” πραγματικά με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη», είπε.

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι στις εκλογές του 2023 οι πολίτες τον είχαν αναδείξει σε βασικό πολιτικό του αντίπαλο.

Κατά τον πρωθυπουργό, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν σεβάστηκε αυτή την εντολή, καθώς αποχώρησε από την ηγεσία και παρέδωσε το κόμμα του σε πρόσωπο που, όπως είπε, στη συνέχεια τον υπονόμευσε.

Σχολιάζοντας την επιστροφή του κ. Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα, εκτίμησε ότι πρόκειται για μια νέα προσπάθεια που, ωστόσο, διατηρεί τα ίδια πολιτικά χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν αντιμετωπίζει ως βασικό του αντίπαλο κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030, αφήνοντας στους πολίτες την τελική απόφαση στις εκλογές του 2027.

Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που αναμένεται να συντελεστούν έως το τέλος της δεκαετίας.

Όπως είπε, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οικονομικές εξελίξεις και η τεχνολογική πρόοδος θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Κατά την άποψή του, το κρίσιμο ερώτημα για τους πολίτες είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα αυτή την αβεβαιότητα και να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά των χωρών που θα βγουν ενισχυμένες από τις αλλαγές.

Γιατί διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.

Υποστήριξε ότι η απόφαση κατέστη αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεων του πρώην πρωθυπουργού.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι δηλώσεις που εξακολουθεί να κάνει ο κ. Σαμαράς επιβεβαιώνουν, κατά την εκτίμησή του, ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν σωστή.