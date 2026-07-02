Θεσσαλονίκη: Η τρομοκρατία σκότωσε – Νεκρή η Βάγια Νέστορα, οργή Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΓΡ.ΤΠ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI)

Snapshot Η Βάγια Νέστορα πέθανε από τα βαριά τραύματα που υπέστη σε εμπρηστική επίθεση σε κατοικία στελέχους της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τη βία και τόνισε τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία και τον διχασμό των άκρων.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως προσχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τη δημοκρατική ομαλότητα.

Οι διωκτικές αρχές έχουν θέσει την υπόθεση σε κορυφαία προτεραιότητα και αναζητούν τους δράστες με βάση στοιχεία και μαρτυρίες.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για άμεση και αποφασιστική απάντηση, επιδιώκοντας την πλήρη εξάρθρωση των ομάδων που προωθούν την πολιτική βία. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες και εξαιρετικά σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματα που υπέστη κατά την επίθεση.

Η τραγική αυτή εξέλιξη μετατρέπει μια οργανωμένη εμπρηστική ενέργεια σε υπόθεση με νεκρό, προκαλώντας σοκ στην πολιτική ζωή και συναγερμό στις διωκτικές αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση με ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί βαρύ κλίμα με δεδομένο ότι κάποιοι φαίνεται πως επιθυμούσαν να χυθεί αίμα σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας.

Η Βάγια Νέστορα είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εκτεταμένα εγκαύματα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο καταδίκασε τη δολοφονική βία, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους επιχειρούν να μεταφέρουν την πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της τρομοκρατίας.

«Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να εκβιαστεί από τη βία και ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με σοβαρότερη εκείνη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες.

Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε κορυφαία προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες.

Στην κυβέρνηση επικρατεί η εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα πρωτοφανές χτύπημα κατά της δημοκρατικής ομαλότητας, ενώ κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι η απάντηση του κράτους θα είναι άμεση και αποφασιστική. Το μήνυμα είναι σαφές: όσοι επέλεξαν τον δρόμο της πολιτικής βίας δεν θα μείνουν ατιμώρητοι και η Δικαιοσύνη θα κινηθεί μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι από ορισμένους κύκλους επιχειρείται επιστροφή αε μια νέα μορφή τρομοκρατίας καταλογίζει ευθύνες και σε όσους έχουν καλλιεργήσει με τη στάση τους ένα κλίμα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, η επίθεση στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού. Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται ως μια προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια, με τους δράστες να γνωρίζουν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Το γεγονός ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τις πραγματικές επιδιώξεις των υπευθύνων.

Παράλληλα, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι επιθέσεις θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδίωκαν οι δράστες. Αντί να προκαλέσουν φόβο και αποσταθεροποίηση, θεωρούν ότι θα ενισχυθεί το δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στη βία, με την κοινωνία να απαιτεί την πλήρη εξάρθρωση των ομάδων που επιλέγουν τον δρόμο της τρομοκρατίας.

Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τον πολιτικό φανατισμό και τον διχασμό προηγούμενων δεκαετιών και τονίζουν πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να επιτραπεί η επιστροφή σε ένα τέτοιο κλίμα. Όπως επισημαίνουν, η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στη δημοκρατική ομαλότητα, στη θεσμική λειτουργία και στην ασφάλεια των πολιτών.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ξεκάθαρο: η πολιτική βία δεν θα γίνει ανεκτή, οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί θα αναζητηθούν μέχρι τέλους και το κράτος θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο ώστε να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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