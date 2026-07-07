Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Είναι ο τελευταίος της Μεταπολίτευσης που μπορεί να μιλά για εντιμότητα

Κράτησε τη Βουλή για να ψηφίσει έναν Ποινικό Κώδικα που έβγαλε έξω όλο το βαρύ έγκλημα και έκανε κατά παραγγελία νομοθέτηση, είπε για τον πρώην πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Είναι ο τελευταίος της Μεταπολίτευσης που μπορεί να μιλά για εντιμότητα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ως τον τελευταίο πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης που μπορεί να μιλά για εντιμότητα, λόγω της διακυβέρνησής του και της ψήφισης του Ποινικού Κώδικα το 2019 που απέκλεισε το βαρύ έγκλημα.
  • Η κυβέρνηση απορρίπτει την επιδίωξη ρεβάνς για το 2015 και δηλώνει ότι απαντά στην κριτική που δέχεται, χωρίς να την προκαλεί.
  • Για το ζήτημα των υποκλοπών, ο Μαρινάκης τονίζει ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει δράση και καταγγέλλει προσπάθεια μονοθεματικής συζήτησης που αποσπά την προσοχή από άλλα θέματα.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ελπίζει να μην δημιουργήσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας ότι αν συμβεί θα είναι αντίπαλος της κυβέρνησης.
  • Διαχωρίζει την κριτική του Κώστα Καραμανλή από αυτήν άλλων πρώην πρωθυπουργών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά του στην κριτική χωρίς να τον εξισώνει με τους υπόλοιπους.
Snapshot powered by AI

Απάντηση στην κριτική που ασκείται από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε προτάσσοντας την εντιμότητά του. Επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός. Με όσα έγιναν τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του, ο κύριος Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου», υποστήριξε.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε το 2019, λέγοντας ότι η τότε κυβέρνηση «κράτησε τη Βουλή για να ψηφίσει έναν Ποινικό Κώδικα που έβγαλε έξω όλο το βαρύ έγκλημα και έκανε κατά παραγγελία νομοθέτηση», ενώ έκανε λόγο για «διατάξεις που βγάζουν μάτι», υπενθυμίζοντας ότι σχετικές αναφορές έχει κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Τέλος, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει «ρεβάνς για το 2015», αλλά, όπως είπε, απαντά σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις και στην κριτική που δέχεται.

Μαρινάκης για Σαμαρά: Μακάρι να μην κάνει κόμμα, τελικά

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συνδέει το θέμα με την κυβέρνηση», προσθέτοντας πως «όταν μιλάει η Δικαιοσύνη, καλό είναι να μην κάνουμε εμείς τους δικαστές».

«Συγγνώμη που γελάω, αλλά αυτή η κατάσταση το προκαλεί αυτό. Δεν θα μας τρελάνουν. Ο πρωθυπουργός έχει ακούσει τα εξ αμάξης και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να μονοπωλήσει η δημόσια συζήτηση από το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Αντί να έρθω να σας πω πού ήμασταν και πού είμαστε τώρα στα εξοπλιστικά, στο σύστημα Υγείας, στα σχολεία και στα προβλήματα της ακρίβειας, επιδιώκουν να έρχομαι εδώ και να μιλάμε μονοθεματικά για τις υποκλοπές», είπε.

Σχολιάζοντας τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εύχεται να μη συμβεί κάτι τέτοιο. «Μακάρι να μη γίνει, γιατί δεν παύει να είναι πρώην αρχηγός της παράταξης στην οποία είμαι μέλος από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία ημέρα», ανέφερε.

Ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις εκτιμήσεις περί σημαντικής φθοράς της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι «δεν έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 20%. Την τελευταία φορά που μετρήθηκε πήρε πάνω από 40%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της ιστορίας της». Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε ότι, εφόσον συμβεί, «θα είναι κόμμα αντίπαλο, που θα αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, καταγγέλλοντάς την για κάθε πιθανή και απίθανη αιτία».

«Το "Ρετιρέ" το αποθέωσα. Είπα ότι αυτό που πετυχαίνει και κάνει τηλεθέαση είναι πως στην τηλεόραση το παλιό πουλάει», είπε σχετικά με την αναφορά του, προσθέτοντας ότι παρατηρεί «μεγάλο αριθμό εκπροσώπων του παλιού συστήματος να επανεμφανίζεται». Όπως ανέφερε, «έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, που πήραν μία εντολή από τους πολίτες και επανεμφανίζονται για να καταγγείλουν, ενώ είχαν την ευκαιρία να τα κάνουν».

Ωστόσο, έσπευσε να διαφοροποιήσει τον Κώστα Καραμανλή από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι «ο κύριος Καραμανλής ασκεί την κριτική του όπως έχει δικαίωμα. Μην τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:52WHAT THE FACT

Τι πρέπει να φάτε πριν πιείτε αλκοόλ για να αποφύγετε να ξυπνήσετε με hangover

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Τη «θάβουν» για να περιορίσουν τα τοξικά αέρια - Τι είναι το τρίγωνο της φωτιάς

11:45WHAT THE FACT

Φοβερή ανακάλυψη στην Τουρκία: Αγρότης βρήκε ρωμαϊκό μωσαϊκό 1.700 ετών κάτω από το χωράφι του

11:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα» για το ΠΑΣΟΚ η εκδήλωση για τη στέγαση στο Περιστέρι

11:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: Οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν $4 δισ. από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στον Καναδά: Άνδρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πολύς ντόρος για το τίποτα - Όσα... δεν έκανε ο Μπάλογκαν στον αγώνα που είχε αποβληθεί και δεν έπρεπε να αγωνιστεί

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Φάμελλου: «Έδειξε προσωπική ανεπάρκεια και υποτέλεια - Να παραιτηθεί στην ΚΕ»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

11:15WHAT THE FACT

Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»

11:09ANNOUNCEMENTS

135 χρόνια Εθνική Ασφαλιστική

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο ανθυποσμηναγό Ιωάννη Μισσιούδη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να μιλά για εντιμότητα

11:00ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του Προστάτη: Πώς η σύγχρονη διάγνωση & η ρομποτική χειρουργική αλλάζουν τα δεδομένα

11:00ANNOUNCEMENTS

Πώς οι Σπουδές Φαρμακευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέονται με την επιστήμη, την έρευνα και την αγορά εργασίας

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει «κατάλογο με πάνω από 100 σκάνδαλα της κυβέρνησης της ΝΔ»

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέο εξοργιστικό βίντεο με ασυνείδητο οδηγό - Κάνει αναστροφή στη μέση του δρόμου

10:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνας ερευνητής εξελίσσει drone που εντοπίζει ναυαγούς με τεχνητή νοημοσύνη

10:43ANNOUNCEMENTS

Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με το νεκρό ζευγάρι - Η μετωπική με το πυροσβεστικό όχημα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

14χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι βίασε 15χρονη και βιντεοσκοπούσε την πράξη του

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

10:04ΕΥ ΖΗΝ

Το μικρό, ταπεινό ψάρι των ελληνικών θαλασσών με τα μεγάλα οφέλη για οστά και καρδιά

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη βουλγαρικής καταγωγής σε διαμέρισμα στη Νεάπολη

09:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ αφού σκόρπισαν τις ΗΠΑ - «Ακυρώστε και αυτό!» - Δείτε βίντεο

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο ανθυποσμηναγό Ιωάννη Μισσιούδη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Μάκρη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο Ζούμπερι

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

09:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα προημιτελικά - Το μονοπάτι μέχρι τον τελικό

11:15WHAT THE FACT

Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»

09:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παραγουανή πολιτικός απειλεί με «νομικές ενέργειες» τον Εμπαπέ μετά το ρατσιστικό της παραλήρημα

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

09:45LIFESTYLE

Γάμος για τον γιο του Νότη Σφακιανάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ