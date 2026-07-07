Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Είναι ο τελευταίος της Μεταπολίτευσης που μπορεί να μιλά για εντιμότητα

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ως τον τελευταίο πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης που μπορεί να μιλά για εντιμότητα, λόγω της διακυβέρνησής του και της ψήφισης του Ποινικού Κώδικα το 2019 που απέκλεισε το βαρύ έγκλημα.

Η κυβέρνηση απορρίπτει την επιδίωξη ρεβάνς για το 2015 και δηλώνει ότι απαντά στην κριτική που δέχεται, χωρίς να την προκαλεί.

Για το ζήτημα των υποκλοπών, ο Μαρινάκης τονίζει ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει δράση και καταγγέλλει προσπάθεια μονοθεματικής συζήτησης που αποσπά την προσοχή από άλλα θέματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ελπίζει να μην δημιουργήσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας ότι αν συμβεί θα είναι αντίπαλος της κυβέρνησης.

Διαχωρίζει την κριτική του Κώστα Καραμανλή από αυτήν άλλων πρώην πρωθυπουργών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά του στην κριτική χωρίς να τον εξισώνει με τους υπόλοιπους. Snapshot powered by AI

Απάντηση στην κριτική που ασκείται από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε προτάσσοντας την εντιμότητά του. Επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός. Με όσα έγιναν τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του, ο κύριος Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου», υποστήριξε.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε το 2019, λέγοντας ότι η τότε κυβέρνηση «κράτησε τη Βουλή για να ψηφίσει έναν Ποινικό Κώδικα που έβγαλε έξω όλο το βαρύ έγκλημα και έκανε κατά παραγγελία νομοθέτηση», ενώ έκανε λόγο για «διατάξεις που βγάζουν μάτι», υπενθυμίζοντας ότι σχετικές αναφορές έχει κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Τέλος, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει «ρεβάνς για το 2015», αλλά, όπως είπε, απαντά σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις και στην κριτική που δέχεται.

Μαρινάκης για Σαμαρά: Μακάρι να μην κάνει κόμμα, τελικά

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συνδέει το θέμα με την κυβέρνηση», προσθέτοντας πως «όταν μιλάει η Δικαιοσύνη, καλό είναι να μην κάνουμε εμείς τους δικαστές».

«Συγγνώμη που γελάω, αλλά αυτή η κατάσταση το προκαλεί αυτό. Δεν θα μας τρελάνουν. Ο πρωθυπουργός έχει ακούσει τα εξ αμάξης και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να μονοπωλήσει η δημόσια συζήτηση από το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Αντί να έρθω να σας πω πού ήμασταν και πού είμαστε τώρα στα εξοπλιστικά, στο σύστημα Υγείας, στα σχολεία και στα προβλήματα της ακρίβειας, επιδιώκουν να έρχομαι εδώ και να μιλάμε μονοθεματικά για τις υποκλοπές», είπε.

Σχολιάζοντας τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εύχεται να μη συμβεί κάτι τέτοιο. «Μακάρι να μη γίνει, γιατί δεν παύει να είναι πρώην αρχηγός της παράταξης στην οποία είμαι μέλος από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία ημέρα», ανέφερε.

Ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις εκτιμήσεις περί σημαντικής φθοράς της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι «δεν έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 20%. Την τελευταία φορά που μετρήθηκε πήρε πάνω από 40%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της ιστορίας της». Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε ότι, εφόσον συμβεί, «θα είναι κόμμα αντίπαλο, που θα αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, καταγγέλλοντάς την για κάθε πιθανή και απίθανη αιτία».

«Το "Ρετιρέ" το αποθέωσα. Είπα ότι αυτό που πετυχαίνει και κάνει τηλεθέαση είναι πως στην τηλεόραση το παλιό πουλάει», είπε σχετικά με την αναφορά του, προσθέτοντας ότι παρατηρεί «μεγάλο αριθμό εκπροσώπων του παλιού συστήματος να επανεμφανίζεται». Όπως ανέφερε, «έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, που πήραν μία εντολή από τους πολίτες και επανεμφανίζονται για να καταγγείλουν, ενώ είχαν την ευκαιρία να τα κάνουν».

Ωστόσο, έσπευσε να διαφοροποιήσει τον Κώστα Καραμανλή από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι «ο κύριος Καραμανλής ασκεί την κριτική του όπως έχει δικαίωμα. Μην τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι».

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