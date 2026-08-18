Η Ευρωπαϊκή χώρα που ενέκρινε σύνταξη για ανηλίκους - 2.200€ μέχρι τα 18

Η Γερμανία προχωρά σε μια πρωτοβουλία με στόχο να ενισχύσει το ιδιωτικό σκέλος του συνταξιοδοτικού της συστήματος. Το νέο μέτρο προβλέπει μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας 6 έως 18 ετών, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο για τη μελλοντική του σύνταξη.

Με βάση τις εκτιμήσεις, όταν ένα παιδί φτάσει τα 18 του χρόνια θα έχει συγκεντρώσει περίπου 2.200 ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί εφόσον η οικογένεια κάνει επιπλέον εισφορές.

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