Μαρινάκης για επιθέσεις: Όποιος βάπτισε το ψάρι κρέας έχει πολιτική ευθύνη

«Ο χώρος της Αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή τους υπέθαλπτε», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης για επιθέσεις: Όποιος βάπτισε το ψάρι κρέας έχει πολιτική ευθύνη

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την Αριστερά ότι είτε αγνοούσε είτε υποθάλπε τις πράξεις βίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Υποστήριξε ότι όσοι δικαιολογούν βίαιες ή παράνομες ενέργειες έχουν πολιτική ευθύνη και ανήκουν κυρίως σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.
  • Τόνισε ότι το «νόμος και τάξη» δεν αποτελεί αποκλειστικά δεξιά πολιτική ατζέντα.
  • Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των δραστών των πρόσφατων επιθέσεων.
  • Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και προώθησε την υποστήριξη προς το επιχειρείν, απορρίπτοντας τη χρήση όρων όπως «εισοδηματικά κριτήρια» και «επιδόματα».
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«Κάποιοι ήθελαν νεκρό, πήγαν με δολοφονική διάθεση», είπε σήμερα για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο ACTION24 στηλίτευσε την επί χρόνια στάση μερίδας του πολιτικού συστήματος απέναντι σε κλιμακούμενες πράξεις βίας. «Ο χώρος της Αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή τους υπέθαλπτε», είπε. «Όποιος μιλάει για ακτιβισμό έστω και για ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει το μαύρο άσπρο, όποιος βάπτισε το ψάρι κρέας έχει πολιτική ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο»

«Το νόμος και τάξη δεν είναι δεξιά ατζέντα», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι η Αστυνομία είναι κοντά στον εντοπισμό των δραστών των τελευταίων επιθέσεων. «Δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος και το διχασμό», σχολίασε για τις δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κατά τα λοιπά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε: «Να φύγει από τη λογική μας ο όρος εισοδηματικά κριτήρια, να σταματήσουμε να μιλάμε για επιδόματα. Μήνυμα για στήριξη γενικά στο επιχειρείν»

Τι είπε για Ανδρουλάκη, Σαμαρά, Καραμανλή

Στοχοποίησε εκ νέου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για όσα έχει πει, αναφέροντας:«Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να τα δώσουμε. Ο Ανδορυλάκης τα βρίσκει στο μυαλό του»

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Αν γίνει κόμμα Σαμαρά μόνο κακό θα κάνει και θα δικαιώσει τη διαγραφή του»

«Αν κάθε φορά που δεν σου αρέσει κάτι πας και κάνεις ένα κόμμα, τότε η ΝΔ γίνεται Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ, αν και η ΝΔ δεν θα γίνει ποτέ», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε δε ότι «ο Κώστας Καραμανλής βάζει την παράταξη πάνω από τα πρόσωπα»

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