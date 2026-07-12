Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας έχει επιβληθεί για την Δευτέρα 13 Ιουλίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, το μέτρο αφορά, στον δήμο Κασσάνδρας, τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την περιοχή «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της κοινότητας Παλιουρίου. Στον δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.