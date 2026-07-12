HΠΑ: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν νόμιμα»

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να κάνουν επίδειξη ισχύος με φόντο την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν οτι κλείνει το Ορμούζ, τη σημαντικότερη πλωτή οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διαβεβαίωσε οτι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά.

Η αμερικανική κεντρικη διοίκηση ανακοίνωσε οτι «τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή πλωτή οδό. Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι τοποθετημένες και προετοιμασμένες για να διασφαλίσουν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας παραμένει διαθέσιμη παρά την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, παρενόχληση, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία συνεχίζεται»

Iρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του «ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με ισχύ» μετά την επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία σε μια κρίσιμη ναυτιλιακή διαδρομή. Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στο X: «Θα το διαφυλάξουμε και με ισχύ».