Λευκάδα: Νεκρός 47χρονος Ρουμάνος στην θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής

Νεκρός ανασύρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στην θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής στη Λευκάδα 47χρονος Ρουμάνος ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας εικάζεται ότι μπορεί να είχε πνιγεί το βράδυ του Σαββάτου και να εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

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