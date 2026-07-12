Λευκάδα: Νεκρός 47χρονος Ρουμάνος στην θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής
Ο άτυχος άνδρας εικάζεται ότι μπορεί να είχε πνιγεί το βράδυ του Σαββάτου και να εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής
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Νεκρός ανασύρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στην θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής στη Λευκάδα 47χρονος Ρουμάνος ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας εικάζεται ότι μπορεί να είχε πνιγεί το βράδυ του Σαββάτου και να εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής.
Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας.
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