Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/7 όταν ο 20χρονος απέφυγε μπλόκο της αστυνομίας που είχε στηθεί έξω από το χωριό Πυργέλλα στο Άργος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα και επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά, καθώς και πεζούς αστυνομικούς. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη του νέου σε διάφορα σημεία της γύρω περιοχής, ενώ οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα έξω από πολυκατάστημα στην είσοδο του Άργους.

Ο νεαρός τότε εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και κινήθηκε πεζός σε δύσβατο σημείο. Πλησιάζοντας σε εγαταλελειμμένο κτίριο, προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον τοίχο και οι δύο αστυνομικοί που τον ακολουθούσαν χρησιμοποίησαν τα επιχειρησιακά τους όπλα και τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Αρχικά ο νέος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Άργους με δύο χτυπήματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης μεταφέρθηκε κατά τις 6:00 το πρωί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Στο σημείο της δίωξης εντοπίστηκε και ένα πιστόλι ρέπλικα το οποίο εξετάζεται εάν ανήκε στον 20χρονο, ενώ φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν, καθώς σε παλαιότερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί πάνω του σιδερογροθιά και μαχαίρι.

Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί έπειτα από «μαραθώνια» απολογια

Το Σάββατο, έπειτα από την πολύωρη απολογία τους στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου, οι δύο αστυνομικοί πήραν τον δρόμο του Κορυδαλλού, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά την υπερασπιστική τους γραμμή, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί ενδεχόμενου δόλου. Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν, οι πυροβολισμοί είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα και στόχο να τον εκφοβίσουν και να αναγκάσουν τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του.

Όπως υποστήριξαν, στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης ο 20χρονος επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να εμβολίσει τους αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του, ενώ προκάλεσε και φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ανέφεραν ακόμη ότι τόσο οι ίδιοι όσο και ο νεαρός βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς τους, αποκλείει οποιαδήποτε πρόθεση στοχευμένου πυροβολισμού.

«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου δήλωσε ότι ο γιος της ήταν άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, είχε πάρει το αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, ενώ εκτίμησε ότι δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας επειδή πανικοβλήθηκε, έχοντας αφήσει στο σπίτι την άδεια οδήγησής του.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού Άργους.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν περισυλλέξει συνολικά 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ μέσα στο όχημα του 20χρονου εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο. Από την πλευρά της υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, ο δικηγόρος Πέτρος Κουκούλης επανέλαβε ότι απορρίπτεται ο χαρακτηρισμός περί ενδεχόμενου δόλου.

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