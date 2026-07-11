Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί για τον πυροβολισμό του 20χρονου - «Μαραθώνια» απολογία

Ανδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στο Άργος, μετά από άρνησή του να σταματήσει σε έλεγχο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού παίρνουν οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον πυροβολισμό 20χρονου στο Άργος, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από απολογία που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.

Κατά την υπερασπιστική τους γραμμή, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί ενδεχόμενου δόλου. Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν, οι πυροβολισμοί είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα και στόχο να τον εκφοβίσουν και να αναγκάσουν τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του.

Όπως υποστήριξαν, στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης ο 20χρονος επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να εμβολίσει τους αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του, ενώ προκάλεσε και φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ανέφεραν ακόμη ότι τόσο οι ίδιοι όσο και ο νεαρός βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς τους, αποκλείει οποιαδήποτε πρόθεση στοχευμένου πυροβολισμού.

«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου δήλωσε ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, είχε πάρει το αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, ενώ εκτίμησε ότι δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας επειδή πανικοβλήθηκε, έχοντας αφήσει στο σπίτι την άδεια οδήγησής του.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού Άργους.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν περισυλλέξει συνολικά 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ μέσα στο όχημα του 20χρονου εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο. Από την πλευρά της υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, ο δικηγόρος Πέτρος Κουκούλης επανέλαβε ότι απορρίπτεται ο χαρακτηρισμός περί ενδεχόμενου δόλου.

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