Άργος: Στον ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο

Snapshot Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που πυροβόλησαν στον 20χρονο στο Άργος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και ο τραυματισμός προήλθε από εξοστρακισμό, ενώ εκκρεμεί η βαλλιστική εξέταση για επιβεβαίωση.

Η κατάσταση του 20χρονου είναι μη αναστρέψιμη με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με τη δικηγόρο του και τη μητέρα του.

Η μητέρα του 20χρονου υποστηρίζει ότι το παιδί δεν είχε όπλο και ήταν θύμα αστυνομικής βίας, ενώ αναφέρει ότι ήταν ήρεμο και φιλικό παιδί.

Παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία, διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση από την ΕΛ.ΑΣ. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ναυπλίου πέρασαν σήμερα το πρωί οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος ύστερα από καταδίωξη.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Δεκάδες συνάδελφοι των κατηγορούμενων αστυνομικών έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το δικαστικό μέγαρο προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Τι θα υποστηρίξουν

Οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ισχυριστούν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και ότι ο τραυματισμός προήλθε από εξοστρακισμό. Εκτός από τη δικαστική έρευνα διενεργείται παράλληλα και ένορκη διοικητική εξέταση από την ΕΛ.ΑΣ.

13 κάλυκες συγκεντρώθηκαν από το σημείο

Σε εκκρεμότητα παραμένουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα αποδείξει αν οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων είναι αληθείς ή αν εν τέλει έριξαν ευθείες βολές στον 20χρονο.

Μη αναστρέψιμη η κατάστασή του, δεν είχε όπλο λέει η μητέρα του

Η δικηγόρος του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Καταρχάς η μητέρα μόλις έδωσε κατάθεση στις 10:00 ως μάρτυρας. Αν το παιδί ζήσει, δεν θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος, αλλά θα έχει τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες γιατί η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη.

Επιφυλάσσομαι σε επίσκεψη που θα πάω σε Θριάσιο και σε ΚΑΤ να πάρω πιστοποιητικά για να μάθω τον ακριβή αριθμό των σφαιρών.

Η μητέρα λέει ότι είναι ένα πολύ φιλικό και ήρεμο παιδί, στο Άργος έχει πολλούς φίλους. Σε ό,τι αφορά στην προηγούμενη σύλληψη, η σιδερογροθιά που λένε, ήταν ένα όργανο μαγειρικής και θα την δείξω. Ο νεαρός ήταν θύμα αστυνομικής βίας και (σ.σ.: με το περιστατικό της 8ης Ιουλίου), αναβίωσε το τραύμα.

Έχει δίπλωμα οδήγησης πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, αλλά οι συνθήκες σε συνδυασμό με το τραυματικό παρελθόν τον οδήγησαν στο να αντιδράσει διαφορετικά απ' ό,τι θα αντιδρούσε κάποιος άλλος άνθρωπος. Η μητέρα του, ξέρει ότι δεν είχε κανένα μα κανένα όπλο. Γνωρίζει πολύ καλά απ' αυτά γιατί είναι πρωταθλήτρια της σκοποβολής».

Διαβάστε επίσης