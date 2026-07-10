Άργος: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση του 20χρονου - Θα υποβληθεί σε τεστ εγκεφαλικού θανάτου

Snapshot Η βλάβη στον εγκέφαλο του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος είναι μη αναστρέψιμη και θα υποβληθεί σε τεστ εγκεφαλικού θανάτου.

Ο 20χρονος έχει πιστοποιημένη νοητική στέρηση 89% και η αντίδρασή του κατά την καταδίωξη οφείλεται σε φόβο και πανικό.

Η σφαίρα που προκάλεσε το τραύμα έχει εγκλωβιστεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και πυροβολήθηκε πισώπλατα από τους αστυνομικούς.

Οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις όπλων, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για απολογία αύριο 11 Ιουλίου.

Οι κατηγορούμενοι υπηρετούσαν στην ΟΠΚΕ Αργολίδας και αρνούνται τον όρο ενδεχόμενο δόλο στην πράξη τους. Snapshot powered by AI

Μη αναστρέψιμη είναι η βλάβη στον εγκέφαλο του 20χρονου νέου, τον οποίο πυροβόλησαν δύο αστυνομικοί κατόπιν καταδίωξης, στο Άργος το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιουλίου.

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, δήλωσε στo MEGA ότι έλαβε το ιατρικό πιστοποιητικό του νέου, σύμφωνα με το οποίο φέρει ένα τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα, το οποίο είναι «μοιραίο» και έχει προκαλέσει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ίδια δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες ή και ώρες θα υποβληθεί σε τεστ εγκεφαλικού θανάτου, προκειμένου να διαπιστώσουν οι γιατροί αν είναι κλινικά νεκρός. Το καλύτερο σενάριο είναι το παιδί να καταφέρει να ζήσει με πλήρη απώλεια συνειδητότητας ή αλλιώς σε «φυτική κατάσταση».

Σχετικά με τη συμπεριφορά του 20χρονου κατά το σήμα των αστυνομικών πριν ξεκινήσει η καταδίωξη, η κ. Σφέτσου υπενθύμισε ότι το παιδί αντιμετωπίζει νοητική στέρηση και αναπηρία σε βαθμό 80%, το οποίο είναι πιστοποιημένο από ΚΕΠΑ και η αντίδρασή του ήταν λόγω φόβου και πανικού.

Σημείωσε επίσης ότι είχε ήδη μία τραυματική εμπειρία από προηγούμενη αστυνομική κράτηση, ενώ όπως είχε αναφέρει η μητέρα του, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης.

Μία σφαίρα στο κεφάλι του 20χρονου

Η δικηγόρος δήλωσε ότι σύμφωνα με τη μαγνητική στο κεφάλι του 20χρονου, υπάρχει ένα κάταγμα από σφαίρα του ιμνιακού οστού στη βάση του κρανίου, κάτι που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον νέο. Επιπλέον αναφέρεται ότι η σφαίρα έχει εγκλωβιστεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση κατά τη μεταφορά του στο Θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθεί η σφαίρα από το κεφάλι, λόγω της χαμηλής αιμοστατικής κατάστασής του.

Η δικηγόρος δηλώνει σχετικά με τις καταγγελίες της μητέρας, η οποία σε χθεσινή της δήλωση μίλησε για πέντε σφαίρες στο κεφάλι του παιδιού, ότι πρόκειται για κάτι που πιστεύει ακόμη και σήμερα, καθώς έτσι της είπε ένας γιατρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τη μαγνητική εξέταση και τους γιατρούς του ΚΑΤ. Όμως, εξηγεί ότι η μία σφαίρα ήταν και η «μοιραία που προκάλεσε μη αναστρέψιμη βλάβη».

Προθεσμία για αύριο έλαβαν οι αστυνομικοί

Η μητέρα του 20χρονου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα στα Δικαστήρια Ναυπλίου, προκειμένου να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι δύο αστυνομικοί που βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δικήγορος υπεράσπισης Πέτρος Κουκούλης υποστήριξε ότι ζήτησαν προθεσμία γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία, περιμένουν κρίσιμα έγγραφα και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο αστυνομικοί υπηρετούσαν στην υπηρεσία της ΟΠΚΕ Αργολίδας και είναι ηλικίας κοντά στα 50 έτη.

Το ξέσπασμα της μητέρας

Η μητέρα του 20χρονου, που χαροπαλεύει στο ΚΑΤ, κάνει λόγο για «επαγγελματίες δολοφόνους».

«Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνοι, επαγγελματίες. Λένε ψέματα ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Το παιδί δέχθηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι, οι 3 δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα», ανέφερε στο Newsbomb.

Όπως τονίζει, ο γιος της, ο οποίος έχει αυτισμό και αναπηρία 80%, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, καθώς φοβόταν την Αστυνομία. Ήταν θύμα αστυνομικής βίας, όπως δηλώνει, το 2025, όταν είχε συλληφθεί έπειτα από έλεγχο στην περιοχή. Στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί ρόπαλο, σιδερογροθιά και φάρος.

«Δεν σταμάτησε γιατί τον βασάνισαν, πολλές ώρες, τον χτυπήσανε, δεν πήγαινε τουαλέτα, τρόμαξε πάρα πολύ. Το παιδί έχει αυτισμό», είπε η μητέρα.

Προφανώς, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι το παιδί δίνει μία προσωπική μάχη όλη του τη ζωή, ωστόσο η εμπειρία τους και η εκπαίδευσή τους δε θα έπρεπε να τους επιτρέψει να βγάλουν το όπλο από τη θήκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πυροβόλησαν και οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται: «Δεν σταματούσε στην καταδίωξη για 35 λεπτά και το αυτοκίνητο έβγαινε σε άλλο όνομα. Εμβόλισε περιπολικά και πέταξε κατά την καταδίωξη ένα όπλο, δε γνωρίζαμε ότι ήταν ρέπλικα. Στην περιοχή το περασμένο διάστημα είχαν σημειωθεί σοβαρά συμβάντα με εκρήξεις ΑΤΜ μεταξύ 02:00 με 04:00 τα ξημερώματα. Δε ξεκινήσαμε τη βάρδιά μας για να κάνουμε κακό σε κανέναν».

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