Λιμάνι - Άργος 12 σφαίρες δρόμος…

Στο σημείο που τον πυροβόλησαν, μια μάντρα στην οποία προσπάθησε να σκαρφαλώσει βρέθηκαν 12 κάλυκες, ενώ τα περισσότερα τραύματα του είναι στην πλάτη και στο κεφάλι.

Το παλικάρι δίνει μάχη για τη ζωή του, χωρίς κάποιος να μπορεί να πει με σιγουριά σε τι κατάσταση θα είναι αν τελικά τα καταφέρει.

Μετά τον Αντώνη που πνίξαμε στο λιμάνι, ένα ακόμα παιδί με αυτισμό, πέφτει θύμα των… αρμόδιων που όχι απλά δεν μπόρεσαν να διακρίνουν αυτή την ιδιαιτερότητα του αλλά πολύ περισσότερο θεώρησαν ότι έπρεπε να τον αντιμετωπίσουν στην πρώτη περίπτωση, ρίχνοντας τον στη θάλασσα και στη δεύτερη πυροβολώντας στο ψαχνό.

Και στις δύο περιπτώσεις οι Αρχές προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους με περίσσιο θράσος. Και κυρίως να δείξουν ότι δεν είχαν πρόθεση να βλάψουν τα θύματα. Κι όχι καμία προσπάθεια εξίσωσης δεν θα κάνουμε ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις για τις πράξεις που οδήγησαν στις αντιδράσεις των… οργάνων της τάξεως.

Η μόνη εξίσωση άλλωστε που μπορεί να γίνει είναι του αποτελέσματος. Ο Αντώνης είναι ήδη στον Παράδεισο και το άλλο παιδί δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Προφανώς υπάρχει αδικαιολόγητη βία. Προφανώς υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχει απανθρωπιά.

Προφανώς η κάθε «υπηρεσία» προσπάθησε ή θα προσπαθήσει να καλύψει αυτούς που έκαναν το κακό.

Προφανώς δεν μάθαμε τίποτα από τον Αντώνη…

Προφανώς έχουμε πάψει καιρό να είμαστε άνθρωποι.