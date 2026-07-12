Άργος: Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τα πυρά της αιματηρής καταδίωξης

Snapshot Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τον πυροβολισμό 20χρονου στο Άργος μετά από εννιάωρη απολογία.

Στο σημείο της συμπλοκής έπεσαν πάνω από 20 πυροβολισμοί χωρίς ανταλλαγή πυρών από τον νεαρό, εγείροντας ερωτήματα για την τήρηση του αστυνομικού πρωτοκόλλου.

Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι έκαναν μόνο βολές εκφοβισμού στον αέρα και δεν στόχευσαν τον οδηγό.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σφαίρα στο κρανίο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Η βαλλιστική εξέταση θα καθορίσει αν το τραύμα προήλθε από ευθεία βολή ή εξοστρακισμό. Snapshot powered by AI

Κρίσιμες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, καθώς οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ παίρνουν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενοι για τον πυροβολισμό 20χρονου, εφόσον κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από απολογία που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Την ίδια ώρα, ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star καταγράφει τους διαλόγους των αστυνομικών μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη χρήση των όπλων, με έναν εξ αυτών να ακούγεται να λέει σε κατάσταση έντασης: «Ήρεμα - Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο σημείο της συμπλοκής φαίνεται να έπεσαν περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι δεν υπήρξε καμία ανταλλαγή πυρών ή ανταπόδοση από την πλευρά του νεαρού, γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν τηρήθηκε το προβλεπόμενο αστυνομικό πρωτόκολλο. Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί προέβαλαν ως βασική υπερασπιστική γραμμή τον ισχυρισμό ότι προέβησαν αποκλειστικά σε βολές εκφοβισμού στον αέρα και πως σε καμία περίπτωση δεν στόχευαν τον νεαρό οδηγό. Από νωρίς το πρωί, έξω από τα δικαστήρια του Ναυπλίου είχε συγκεντρωθεί πλήθος συναδέλφων τους από την Αργολίδα, προκειμένου να τους συμπαρασταθούν.

Παράλληλα, ο 20χρονος δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, φέροντας μια σφαίρα καρφωμένη στο κρανίο του. Η πλευρά της οικογένειας, μέσω της μητέρας του νεαρού, έχει ξεκαθαρίσει πως το παιδί βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, γεγονός που εξηγεί την άρνησή του να συμμορφωθεί στα σήματα των αρχών, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν σταμάτησε γιατί φοβάται την αστυνομία». Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για το αν το τραύμα προήλθε από ευθεία βολή ή από εξοστρακισμό αναμένεται να δώσει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης που διενεργείται.

Διαβάστε επίσης