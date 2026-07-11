Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς για τον πυροβολισμό του 20χρονου

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Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς για τον πυροβολισμό του 20χρονου

Απολογήθηκαν στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον τραυματισμό του 20χρονου έπειτα απο πυροβολισμούς κατα τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο μετά από πυροβολισμούς σε καταδίωξη 20χρονου στο Άργος.
  • Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν στην απολογία τους ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να τραυματίσουν τον νεαρό.
  • Ο 20χρονος, αυτιστικός με αναπηρία 89%, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.
  • Η μητέρα του ανέφερε ότι ο γιος της δεν είχε δίπλωμα και αγχώθηκε όταν δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με βαλλιστική και ιατροδικαστική εξέταση, ενώ έχουν βρεθεί 13 κάλυκες και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού.
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Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο αστυνομικών που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης του 20χρονου στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

«Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

H μητέρα του 20χρονου ανέφερε, ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89%, και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, και δεν σταμάτησε.

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του 20χρονου

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ το τι πραγματικά συνέβη στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον παράδρομο της Εθνικής Άργους, θα φωτίσει τόσο η βαλλιστική, όσο και η ιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα. Aπό την πλευρά τους οι δύο αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν, ότι, όταν δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν προειδοποιητικές βολές, προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Πέτρος Κουκούλης υποστήριξε, ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο».

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου υποστηρίζει, ότι «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».

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