Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Σιθωνίας

Snapshot Ένας 36χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε jet ski στην παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια άλλου ατόμου που βρισκόταν σε jet ski κοντά στο σημείο.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Χαλκιδική, όταν ένας 36χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 36χρονος έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε jet ski. Ο ίδιος ανασύρθηκε με τη συνδρομή ενός ακόμα ατόμου που επέβαινε σε άλλο jet ski και έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια.

Τέλος, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης