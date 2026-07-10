Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Σιθωνίας
Ο 36χρονος ανασύρθηκε με τη συνδρομή ενός ακόμα ατόμου που επέβαινε σε άλλο jet ski
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- Ένας 36χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε jet ski στην παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
- Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια άλλου ατόμου που βρισκόταν σε jet ski κοντά στο σημείο.
- Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Χαλκιδική, όταν ένας 36χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 36χρονος έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε jet ski. Ο ίδιος ανασύρθηκε με τη συνδρομή ενός ακόμα ατόμου που επέβαινε σε άλλο jet ski και έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια.
Τέλος, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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