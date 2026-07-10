Πυροσβεστική: 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Οι 23 εξ αυτών αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο
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- Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
- Από τις 26 πυρκαγιές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 3 ενεργές πυρκαγιές.
- Τα ανακριτικά γραφεία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.
- Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Σε 26 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
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