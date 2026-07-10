Χανιά: Γυναίκα κατήγγειλε επίθεση από έξαλλο τουρίστα στους Αγίους Αποστόλους

Snapshot Μια γυναίκα στα Χανιά κατήγγειλε επίθεση από έναν επιθετικό τουρίστα περίπου 55 ετών στους Αγίους Αποστόλους.

Ο άνδρας χτυπούσε έντονα το τζάμι του αυτοκινήτου της ενώ βρισκόταν μέσα με μια φίλη της.

Η γυναίκα απείλησε να καλέσει την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε τον επιτιθέμενο να φύγει από το σημείο.

Η καταγγέλλουσα προειδοποιεί τους κατοίκους και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Συνιστά στους παρκάρουν στους Αγίους Αποστόλους να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Τον φόβο και τον τρόμο έζησε μια γυναίκα από τα Χανιά το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα, δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της απέναντι από το γήπεδο, όταν ένας άγνωστος άνδρας, πλησίασε και άρχισε να χτυπά με τα χέρια του το όχημά της σε έξαλλη κατάσταση.

«Ήρθε ένας άνδρας τουρίστας περίπου 55 ετών και ενώ καθόμουν στο αμάξι με μια φίλη μου που είχαμε πάει βόλτα, άρχισε να χτυπά έντονα το τζάμι του συνοδηγού με τις παλάμες του. Ταρακουνήθηκε όλο το αμάξι. Ήταν ένας θηριώδης άνδρας και είχε μαζί του και παρέα και μου όρμησε . Του είπα ότι θα πάρω την αστυνομία και τράπηκε σε φυγή. Δεν ξέρω αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικά, ήταν πάντως πολύ επιθετικός».

Η καταγγέλλουσα όπως υποστηρίζει, μέσα από τη δημοσίευση του θέματος, θέλει να αφυπνίσει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στο σημείο.

«Μέσα από την καταγγελία μου θέλω να πω στους πολίτες των Χανίων που μπορεί να βρεθούν στους Αγίους Αποστόλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι άνθρωποι που παρκάρουν εκεί να λάβουν τα μέτρα τους».

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