Ιωάννινα: Αγωνία για ηλικιωμένο που εξαφανίστηκε στο Νεοχώρι Ζίτσας

Snapshot Αγνοείται ηλικιωμένος με άνοια στο Νεοχώρι Ζίτσας, Ιωάννινα.

Η άμεση εύρεσή του θεωρείται κρίσιμη λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, αγροτικούς δρόμους και μονοπάτια.

Οι τοπικές αρχές και κάτοικοι ελπίζουν σε θετική έκβαση σύντομα. Snapshot powered by AI

Ώρες αγωνίας στο Νεοχώρι του Δήμου Ζίτσας στα Ιωάννινα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου άνδρα τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ξαφνικά.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που καθιστά την άμεση ανεύρεσή του εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς κάθε λεπτό που περνάει είναι πολύτιμο για την ασφάλειά του.

Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση, η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση.

Στις έρευνες, επικεφαλής των οποίων είναι η Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχει ενεργά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει ενισχύσει τις δυνάμεις στο πεδίο με δέκα άνδρες προκειμένου να χτενίσουν την περιοχή γύρω από το χωριό.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, αγροτικούς δρόμους και μονοπάτια, με τους συγχωριανούς του και τις αρχές να ελπίζουν σε μια θετική έκβαση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατό.

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