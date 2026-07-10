Εύβοια: 65χρονος πέθανε σε πισίνα ξενοδοχείου στο Μαρμάρι - Είχε βγει πρόσφατα στη σύνταξη

Snapshot Ένας 65χρονος άνδρας κατέληξε ξαφνικά σε πισίνα ξενοδοχείου στο Μαρμάρι της Εύβοιας κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών με την οικογένειά του.

Ο άνδρας είχε πρόσφατα βγει στη σύνταξη και οργάνωσε την απόδραση ως δώρο προς τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος στην πισίνα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στην οικογένειά του.

Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν από το προσωπικό του ξενοδοχείου και τη μεταφορά στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν νεκροψία και νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχαν οι καλοκαιρινές διακοπές μιας οικογένειας από τη Χίο στο Μαρμάρι της Εύβοιας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7), ένας 65χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στους χώρους του ξενοδοχείου όπου διέμενε, μετατρέποντας τις ημέρες ξεκούρασης σε μια οδυνηρή εμπειρία για τους οικείους του.

Ο 65χρονος είχε πρόσφατα ολοκληρώσει τον εργασιακό του βίο και είχε λάβει τη σύνταξή του. Θέλοντας να γιορτάσει την έναρξη αυτού του νέου κεφαλαίου, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει ένα δώρο στη σύζυγο και τα παιδιά του, οργανώνοντας μια ολιγοήμερη απόδραση. Δυστυχώς, τα σχέδια για χαλάρωση ανατράπηκαν με τον πιο βίαιο τρόπο.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, η οικογένεια βρισκόταν στον ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο της πισίνας του τουριστικού καταλύματος, απολαμβάνοντας το μεσημεριανό της γεύμα. Την ώρα που βρίσκονταν στο τραπέζι, ο συνταξιούχος παραπονέθηκε για ξαφνική και έντονη αδιαθεσία. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια των δικών του ανθρώπων.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου αντέδρασε άμεσα με τον ναυαγοσώστη να σπεύδει στο σημείο παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στην προσπάθειά του να τον κρατήσει στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν στον χώρο του ξενοδοχείου, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε βελτίωση.

Ο ασθενής διεκομίσθη στο νοσοκομείο της περιοχής προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη. Κατά την άφιξή του στα επείγοντα, οι εφημερεύοντες ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην παραγγελία νεκροψίας και νεκροτομής, ακολουθώντας τις τυπικές νομικές διαδικασίες για τη διερεύνηση των αιφνίδιων θανάτων. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα καθορίσουν τα ακριβή παθολογικά αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 65χρονου, δίνοντας τις απαραίτητες ιατρικές εξηγήσεις στους συγγενείς του.

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