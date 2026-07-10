Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν οι 2 συλληφθέντες για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Η δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ σε βαθμό πλημμελήματος τους αποδίδονται η βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και η μη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Συγκλονιστικό βίντεο με εργαζόμενο να βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτήριο

Συγκλονιστικές εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στο συνεργείο φορτηγών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο και δείχνουν έναν εργαζόμενο να βγαίνει μέσα από το φλεγόμενο κτήριο.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (09/07) σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με τη φωτιά να επεκτείνεται πολύ γρήγορα σε όμορα κτήρια.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα συνολικά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και το Αττικό νοσοκομείο, ενώ δύο εξ αυτών έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ με εκτεταμένα εγκαύματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες εργαζόμενοι

Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή.

Παράλληλα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο ακόμη τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, από τους συνολικά έξι που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά το περιστατικό.

Στο νοσοκομείο Αττικόν παραμένει ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έκθεσής του στους καπνούς.

Η πιθανότερη αιτία της έκρηξης αποδίδεται σε ανάφλεξη αερίου από ένα βυτιοφόρο όχημα που βρισκόταν μέσα στο συνεργείο κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος, ενώ διεξάγεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο / Πηγή: Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Φωτιά στον Ασπρόπυργο / Πηγή: Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Φωτιά στον Ασπρόπυργο / Πηγή: Newsbomb - Χάρης Γκίκας

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