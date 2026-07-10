Υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας: Ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών με αναστολή στους δύο αστυνομικούς

Οι δύο καταδικασθέντες θα παραμείνουν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας: Ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών με αναστολή στους δύο αστυνομικούς
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Με ποινές κάθειρξης τεσσάρων ετών στον έναν και τεσσάρων ετών και πέντε μηνών στον δεύτερο ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού 19χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αναγνώρισε και στους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεσή τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι δύο αστυνομικοί θα παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε κρίνει, κατά πλειοψηφία, ένοχους τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού, χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης, απορρίπτοντας ουσιαστικά την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση.

Με την ίδια απόφαση, ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε καταγράψει τις επίμαχες πράξεις με κάμερα που έφερε στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία 19χρονης γυναίκας, η οποία υποστήριξε ότι βιάστηκε από δύο αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας από τους δύο κατέγραψε τις πράξεις με κάμερα που έφερε μαζί του, γεγονός που οδήγησε και στην καταδίκη του για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή των κατηγορουμένων. Ωστόσο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι δύο αστυνομικοί τέλεσαν το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ στη συνέχεια τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, επιβάλλοντας ποινές τεσσάρων ετών και τεσσάρων ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Με απόφαση του δικαστηρίου, η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια οι δύο καταδικασθέντες να παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

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