Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός φορτηγού

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Θηβών-Νεοχωρακίου με ανατροπή ημιφορτηγού.

Ο 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη και ανετράπη σε χωράφι.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θηβών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην επαρχιακή οδό Θηβών-Νεοχωρακίου, όταν ημιφορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 21χρονος οδηγός του οχήματος έχασετονέλεγχο του οχήματος το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απαιτήθηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θηβών όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του φορτηγού.

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