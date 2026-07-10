Σέρρες: Από σπινθήρες αμαξιού ξεκίνησε η φωτιά στην Οινούσσα - Συνελήφθησαν οδηγός και συνεπιβάτης

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 34 και 17 ετών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σέρρες: Από σπινθήρες αμαξιού ξεκίνησε η φωτιά στην Οινούσσα - Συνελήφθησαν οδηγός και συνεπιβάτης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 17 ετών, συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στην Οινούσσα Σερρών από αμέλεια κατά τη διέλευση με Ι.Χ.Ε. όχημα σε αγροτική έκταση.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθήρες που προκλήθηκαν όταν το όχημα προσέκρουσε σε ανώμαλο σημείο και επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως 10 Ιουλίου 2026, επιβλήθηκαν 551 διοικητικά πρόστιμα και έγιναν 176 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων το 92,05% οφείλεται σε αμέλεια.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια και υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας.
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Δύο άτομα συνελήφθησαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στην Οινούσσα Σερρών.

Όπως έκανε γνωστό το Πυροσβεστικό Σώμα, δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 17 ετών, προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά, όταν, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. όχημα, κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου, σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Από την προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπαίτιοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 10η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 551 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 715.085,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162 (92,05%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 14 (7,95%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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