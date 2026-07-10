Αρτέμιδα: Σε πολυκατοικία- «φάντασμα» το τελευταίο ραντεβού της Γιου Τινγκ που δεν έγινε ποτέ

Τα ίχνη της 50χρονης αγοούνται από τις 20 Μαΐου όταν και ξεαφανίστηκε μυστηριωδώς

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αρτέμιδα: Σε πολυκατοικία- «φάντασμα» το τελευταίο ραντεβού της Γιου Τινγκ που δεν έγινε ποτέ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 50χρονη μεταφράστρια Γιου-Τινγκ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 20 Μαΐου πριν το προγραμματισμένο ραντεβού της σε πολυκατοικία-«φάντασμα» στο κέντρο της Αθήνας.
  • Η πολυκατοικία όπου θα γινόταν το ραντεβού είχε μονίμως κατεβασμένα ρολά και λίγους κατοίκους, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ήταν κυρίως Κινέζοι που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ προσωπικά.
  • Η Γιου-Τινγκ διαχειριζόταν υποθέσεις πολλών Κινέζων, συμπεριλαμβανομένων ενοικίων και νομικών εκπροσωπήσεων, γεγονός που είχε προκαλέσει παράπονα από ορισμένους πελάτες.
  • Στις 20 Μαΐου, η Γιου-Τινγκ ακολούθησε τη διαδρομή από το σπίτι της στην Αρτέμιδα προς την πολυκατοικία στην Αθήνα, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς όπως συνήθιζε.
  • Παλαιότερα είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της για παρανοήσεις σε προκαταβολές αγορών ακινήτων, τα οποία όμως απορρίφθηκαν.
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Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης μεταφράστριας Γιου-Τινγκ που εξακολουθεί να αγνοείται από τις 20 Μαΐου.

Η 50χρονη είχε ένα ραντεβού την ημέρα που εξαφανίστηκε στο οποίο ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ καθώς λίγες ώρες πριν τα ίχνη της χάθηκαν μυστηριωδώς. Το ραντεβού που ήταν να εμφανιστεί ήταν στην «καρδιά» της Αθήνας σε μία πολυκατοικία - «φάντασμα».

Τι λέει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας μίλησε στο Mega για το ραντεβού που είχε με την Γιου Τινγκ. «Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι… Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιοι στη γειτονιά πίστευαν πως δεν έμενε κανείς στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, καθώς τα ρολά ήταν μονίμως κατεβασμένα και τα παράθυρα κλειστά. Οι μόνοι που μπαινόβγαιναν στο κτήριο ήταν εργάτες και κάποιες φορές κάποιοι Κινέζοι με βαλίτσες.

«Η πόρτα δεν μένει ποτέ ανοιχτή. Το ρολό είναι πάντα κλειστό. Μόνο όταν μπαινοβγαίνει κόσμος. Νόμιζα δεν μένει κανένας», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο 2ος και ο 4ος όροφος της πολυκατοικίας ανήκει σε έξι Κινέζους τους οποίους ωστόσο, όπως αναφέρει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ούτε τους ξέρει, ούτε τους έχει δει ποτέ.

«Είναι έξι Κινέζοι. Είναι τρεις σε κάθε όροφο. Εγώ ξέρω μία δικηγόρο εδώ και τον Τσεν. Τους άλλους ούτε που τους έχω δει, ούτε που τους ξέρω», λέει ο διαχειριστής.

Όταν χρειάστηκε να μιλήσει με έναν από αυτούς για ένα θέμα που προέκυψε με τους σωλήνες, πληροφορήθηκε πως η Κινέζα ιδιοκτήτρια δεν ζει εδώ αλλά στην Κίνα και πως τα κλειδιά του διαμερίσματος της τα είχε η Τινγκ.

«Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ανήκει σε μία κυρία Λέι, μια Κινέζα που λέγεται Λέι. Αυτή, λοιπόν, η Λέι είναι φίλη με τη Γιου. Ανταλλάσσουμε (με Γιου Τινγκ) κάποια μηνύματα, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Τελικά κλείνουμε ένα ραντεβού, μιλάμε και στο τηλέφωνο, στέλνουμε ένα WhatsApp την προηγούμενη μέρα. Και φτάσαμε 4:00 η ώρα με τον υδραυλικό, 20 του μήνα στην πολυκατοικία. Και την ψάχναμε!», εξήγησε στη συνέχεια.

Η τελευταία διαδρομή της Γιου Τινγκ

Η διαδρομή που ακολούθησε εκείνη την ημέρα είχε ως εξής. Φεύγει από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 9.55 το πρωί. Κάνει μια στάση στο δημαρχείο για κάτι χαρτιά. Πάει στη στάση του λεωφορείου, επιβιβάζεται στο 305 και κατεβαίνει στο Νομισματοκοπείο για να πάρει το μετρό.

Από την στάση Πανεπιστήμιο η πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη απέχει μόλις 5 λεπτά. Η Τινγκ χρησιμοποιούσε μόνο μέσα μεταφοράς παρά το γεγονός πως συχνά κουβαλούσε χρήματα πάνω της από τα ενοίκια που μάζευε για λογαριασμό Κινέζων πελατών της.

Η Τινγκ έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με πολλούς δικηγόρους. Διαχειριζόταν πολλές υποθέσεις και καταπιανόταν με διάφορες δουλειές και αυτό πολλές φορές δυσαρεστούσε κάποιους πελάτες.

«Διαχειριζόταν υποθέσεις πολλών Κινέζων γι’ αυτό κάποιοι πελάτες είχαν παράπονα από εκείνην. Δεν συγκεκριμενοποιούσαν ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Ίσως επειδή είχε πολλούς ρόλους. Έκανε μεταφράσεις, ήταν νόμιμη εκπρόσωπος σε εταιρείες, διαχειριζόταν ενοίκια, ήταν εύκολο να της προσάψουν πράγματα, και να μη φταίει», ανέφερε πρώην δικηγόρος της.

Η νυν δικηγόρος της μάλιστα αποκάλυψε πως παλαιότερα της είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα για μια παρανόηση με μια προκαταβολή για αγορά ακινήτων.

«Κάποια ασφαλιστικά που της είχαν γίνει παλιότερα, είχαν απορριφθεί. Τα ασφαλιστικά αυτά που της είχαν κάνει παλιότερα, με αφορμή κάποιες προκαταβολές για αγορές ακινήτων από Κινέζους, τα ασφαλιστικά που έγιναν εναντίον της είχαν απορριφθεί».

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