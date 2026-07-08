Γιου Τινγκ: Στο μικροσκόπιο η επαγγελματική της δραστηριότητα– Ήταν εκπρόσωπος σε 2 εταιρίες με χρέη

Snapshot Η 50χρονη μεταφράστρια Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου και οι αρχές ερευνούν την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η Γιου Τινγκ ήταν νόμιμη εκπρόσωπος σε εταιρίες Κινέζων επενδυτών και είχε χρέη που δεν ήταν δικά της.

Είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις υπερχρεώσεων και προσπαθούσε να ρυθμίσει τα χρέη με λογιστική βοήθεια πριν εξαφανιστεί.

Είχε αναλάβει τη διαχείριση πρατηρίου καυσίμων και εταιρίας με Airbnb, όπου αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και έστειλε εξώδικο σε επενδυτή για μη πληρωμές.

Τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, συναντήθηκε με επαγγελματίες για επενδύσεις σε ακίνητα, χωρίς να δείχνει ανησυχία. Snapshot powered by AI

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση της εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ η οποία εξακολουθεί να αγνοείται από τις 20 Μαΐου όταν και εξαφανίστηκαν τα ίχνη της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν η γυναίκα εξαφανίστηκε με δική της βούληση ήταν αν κάτι της συνέβη και τα ίχνη της χάθηκαν.

Οι αρχές στρέφουν τις έρευνές του και στην επαγγελματική δραστηριότητα της 50χρονης αγνοούμενης καθώς όπως αποδείχθηκε η Γιου Τινγκ είχε χρέη τα οποία ωστόσο βρέθηκε να την βαραίνουν για λογαριασμό τρίτων.

Έμπαινε ως διαχειρίστρια σε επιχειρήσεις Κινέζων επενδυτών

Η 50χρονη τον περασμένο Νοέμβριο βρέθηκε αντιμέτωπη με μία δυσάρεστη έκπληξη όταν οι αρμόδιες Αρχές δέσμευσαν από τον λογαριασμό της ποσό ύψους 35.000 ευρώ για οφειλές που δεν ήταν δικές της. Όπως αποκάλυψε το Megaδεν ήταν η μοναδική υπόθεση που απασχολούσε την Τινγκ προτού εξαφανιστούν τα ίχνη τους.

«Δεν είχε και κάποιον να τη συμβουλεύσει. Δηλαδή αν μου το έλεγε εμένα ας πούμε, θα της έλεγα ‘τι κάνεις; Μην μπεις. Γιατί θα χρεωθείς τα πάντα’. Και γι’ αυτό της είπα ‘βγες από διαχειρίστρια, να είναι μέχρι εδώ, να σταματήσουνε τα χρέη’», είπε η λογίστριά της.

Το ερώτημα ωστόσο που παραμένει είναι γιατί η Γιου Τινγκ δεχόταν να μπαίνει ως διαχειρίστρια σε διάφορες επιχειρήσεις Κινέζων επενδυτών παρά το γεγονός ότι βρέθηκε ξαφνικά υπερχρεωμένη σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις.

«Προφανώς δεν το περίμενε. Δεν περίμενε ότι θα την χρεώσουν. Ίσως δεν ήξερε… Εγώ όταν της είπα ‘για ποιον λόγο μπαίνεις διαχειρίστρια ας πούμε;’, γιατί δεν είναι μόνο σ’ αυτήν την εταιρία διαχειρίστρια. (Μου είπε) γιατί είχανε Golden Visa και δεν μπορούσανε να μπούνε σαν διαχειριστές οι ίδιοι. Γιατί ήταν φίλοι κι ήθελε να τους βοηθήσει, μου λέει», ανέφερε ο σύζυγός της αγνοούμενης Βασίλης Καραβασίλης.

Το πρατήριο καυσίμων και η υπόθεση με τα Airbnb

Η Γιου Τινγκ δέχτηκε να γίνει νόμιμη εκπρόσωπος σε ένα πρατήριο που αγόρασαν Κινέζοι αλλά το «έτρεχαν» οι παλιοί ιδιοκτήτες.

«Με την Γιου Τινγκ γνωριστήκαμε πριν από 3 – 4 χρόνια από έναν κοινό φίλο. Εμείς αγοράσαμε το βενζινάδικο και η Γιου Τιγνκ διαχειριζόταν την επιχείρηση. Δεν ξέρω τίποτα για την άλλη εταιρία με τα Airbnb που είναι διαχειρίστρια. Δεν ξέρω τίποτα και για τα χρέη του βενζινάδικου. Τα διαχειριζόταν ο Έλληνας. Εμείς γυρίσαμε στην Ελλάδα πριν από έναν μήνα. Τότε μάθαμε για την εξαφάνισή της. Δεν το ξέραμε. Ανησυχούμε και θέλουμε να βρεθεί, αλλά δεν έχουμε ιδέα πού μπορεί να είναι. Η Γιου Τινγκ δούλευε πολύ σκληρά και ήταν πολύ υπεύθυνη. Δεν ξέρουμε αν είναι πια ζωντανή ή νεκρή. Τον Ιανουάριο την είδα τελευταία φορά. Της είχαμε πει ότι θέλουμε να πουλήσουμε το βενζινάδικο. Είχαμε επικοινωνήσει online με μηνύματα. Δεν είχε σχολιάσει τίποτα. Τελευταία φορά που πήγα στο βενζινάδικο ήταν τον Ιανουάριο», ανέφερε στο Mega η επενδύτρια του βενζινάδικου.

Η 50χρονη αγνοούμενη όπως αποδείχθηκε εμπλεκόταν σε μία ακόμη χρεωμένη επιχείρηση πάλι Κινέζου επενδυτή που βρίσκεται πλέον σε διαδικασία κλεισίματος. Για αυτήν την υπόθεση με τα Airbnb, η Τινγκ αναγκάστηκε να στείλει εξώδικο στον Κινέζο επενδυτή καθώς δεν πλήρωνε ούτε τα έξοδα για το κλείσιμο της εταιρίας.

«Όταν προχωρήσαμε για τη διαγραφή της εταιρίας, όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αρνήθηκε να πληρώσει κι αυτά τα 600 ευρώ για να κλείσει η εταιρία. Τι να σας πω… Μετά από ‘κει και πέρα η Tινγκ προέβη σε ένα εξώδικο κι αυτός δεν εμφανίστηκε, δεν τον βρήκανε, δεν ξέρω τι έγινε. Και μάλιστα την τελευταία φορά που επικοινώνησα – έστειλα μήνυμα εγώ στις 23/5 ‘όποτε μπορείς να με καλέσεις’ – ήταν γιατί ήθελα να της πω ότι ‘αν είναι πλήρωσέ τα εσύ για να μη φορτωθείς κι άλλα χιλιάρικα στο κεφάλι από τη δήλωση αυτής της εταιρίας’, γιατί όσο μένει ανοιχτή φορτώνει φόρους», προσθέτει.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 50χρονη μεταφράστρια βρέθηκε βουτηγμένη σε χρέη που δεν ήταν καν δικά της. Απλά και μόνο επειδή δέχτηκε να εμφανίζεται ως νόμιμη εκπρόσωπος σε διάφορες εταιρίες του εκάστοτε Κινέζου επενδυτή.

«Γνώριζε ακριβώς όλα τα χρέη»

Ο σύζυγος είναι πεπεισμένος και επαναλαμβάνει συνεχώς πως η Τινγκ δεν είχε προετοιμάσει τη φυγή της. Το ίδιο πιστεύει και η δικηγόρος της, αλλά και η λογίστριά της που εξηγεί πως ήθελε να γνωρίζει για τις εκκρεμότητες όπως επίσης και για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνονταν.

«Γνώριζε ακριβώς όλα τα χρέη. Ασχολούνταν, ήθελε να τα φτιάξει για να μην της ξαναγίνει κατάσχεση. Οι οφειλές μέχρι εκείνη την στιγμή που την ανέλαβα εγώ, ήταν γύρω στις 23.000, αλλά αυτήν την στιγμή έχουν φτάσει και παραπάνω, γιατί τακτοποιήσαμε και το ’25, οπότε καταλαβαίνετε αν πέσουν όλα τα ΙΚΑ του ’25, είναι ένα ποσό. Μπορεί να ‘ναι και γύρω στις 45.000 αλλά δεν την αφορά όλο αυτό το ποσό», σημειώνει η λογίστριά της.

Τους τελευταίους μήνες είχε απευθυνθεί σε μια νέα λογίστρια προκειμένου να διευθετήσει τις δύο υποθέσεις του βενζινάδικου και του Airbnb και να μπουν οι οφειλές σε μία τάξη. Ωστόσο, η Τινγκ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

«Της είπα ότι θα τη βοηθήσω να της τα φτιάξω, προκειμένου να ρυθμίσουμε τις οφειλές με κάποιον εξωδικαστικό ή οτιδήποτε, για να μην της κάνουνε κατασχέσεις. Είχαμε μπει στη διαδικασία να φτιάξουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχανε. Και πάνω που τα είχαμε τελειώσει, χάθηκε. Μετά εγώ πήγα να της κάνω μία επικοινωνία 23 Μαΐου, χωρίς να γνωρίζω ότι είχε εξαφανιστεί, αλλά δεν μου απάντησε ποτέ», εξήγησε στη συνέχεια η λογίστρια.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέρα που περνάει ολοένα και πυκνώνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση της Γιου Τινγκ στην Αρτέμιδα.

Τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, είχε συναντηθεί με έναν ιερέα για δουλειές με ακίνητα.

«Έχω δώσει ένορκη κατάθεση. Μου την σύστησε μία κυρία, μεσίτρια. Η μεσίτρια είναι από την Αλβανία και ο άντρας της είναι Έλληνας. Την ξέρω καιρό. Μου είχε πει ότι γνωρίζει την Γιου Τινγκ που είναι εκπρόσωπος πολλών εταιριών και πλουσίων Κινέζων που θέλουν να κάνουν επενδύσεις σε ακίνητα, χωράφια, σπίτια. Δεν ήθελα να πουλήσω εγώ κάποιο ακίνητο, είχα γνωστούς που ήθελαν εκείνοι να επενδύσουν αλλά με νόμιμο τρόπο, δεν ήταν κάτι παράνομο και τους έφερα σε επαφή. Συναντηθήκαμε την Παρασκευή στις 16 του μήνα, 4 ημέρες πριν εξαφανιστεί, πήγαμε για ένα καφέ. Στο ραντεβού ήρθε εκείνη και ένας Κινέζος, η μεσίτρια, ο στρατηγός και ένας ακόμα φίλος μου. Καθίσαμε λιγότερο από 20 λεπτά. Δεν μιλήσαμε για δουλειά, ήταν σαν γνωριμία. Η Γιου Τινγκ μιλούσε πολύ καλά ελληνικά και ήταν μια χαρά, δεν κατάλαβα να την προβληματίζει κάτι. Ήταν συνεχώς με το κινητό, μιλούσε συνέχεια κινέζικα. Μετά από αυτό το ραντεβού δεν συναντηθήκαμε ξανά. Από την τηλεόραση έμαθα ότι εξαφανίστηκε», λέει ο ίδιος στο MEGA.

Οι Αρχές εκτιμούν πως η εξαφάνισή της έχει να κάνει με την επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία σε κάθε περίπτωση ήταν πολυδιάστατη και όχι πάντα εύκολη.