Οι τελευταίες κινήσεις της Γιου Τινγκ: Η διαδρομή που έκανε την ημέρα της εξαφάνισής της

Οι Αρχές προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο της μυστηριώδους εξαφάνισης της Γιου Τινγκ που είχε μαζί της το διαβατήριο αλλά όπως ανακάλυψαν οι Αρχές δεν το χρησιμοποίησε

Μίλτος Τσεκούρας

Οι τελευταίες κινήσεις της Γιου Τινγκ: Η διαδρομή που έκανε την ημέρα της εξαφάνισής της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Γιου Τινγκ, 50 ετών, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά από την καθημερινή της διαδρομή με λεωφορείο προς το δημαρχείο.
  • Πριν εξαφανιστεί, έστειλε φωτογραφίες στη πεθερά της χωρίς συνοδευτικό μήνυμα και επιβιβάστηκε δύο φορές στο λεωφορείο 305.
  • Τελευταίο γνωστό σημείο ήταν η στάση Νομισματοκοπείο, όπου κατέβηκε περίπου στις 12:05.
  • Είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας στις 4 το απόγευμα, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ.
  • Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι είχε μαζί της το διαβατήριο αλλά δεν το χρησιμοποίησε για να φύγει από τη χώρα.
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Η μυστηριώδης εξαφάνιση της Γιου Τινγκ συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η 50χρονη Κινέζα, ντυμένη στα λευκά και με ένα φουλάρι, ξεκίνησε το πρωί της 20ης Μαΐου για τη συνηθισμένη διαδρομή της προς τη στάση του λεωφορείου, από όπου επιβιβάστηκε στο 305 με προορισμό το δημαρχείο για υποθέσεις της καθημερινότητάς της.

Σύμφωνα με το mega η απόσταση μέχρι τη στάση είναι περίπου 15 λεπτά περπάτημα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο δρόμος είναι ερημικός. Αφού διανύσει όλη αυτή την απόσταση με τα πόδια υπολογίζεται πως φτάνει στη στάση στις 10:10 το πρωί. Από εκεί επιβιβάζεται στο 305 προκειμένου να πάει στο δημαρχείο για κάτι έγγραφα.

Στη συνέχεια επιστρέφει στη στάση του λεωφορείου και στέλνει μία φωτογραφία στη πεθερά της.

«Ήμουν έξω και της έστειλα μια καλημέρα. Προφανώς ήταν μέσα –όπως δείχνει η φωτογραφία με τα λευκά- σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν μιλήσαμε μόνο μου έστειλε αυτή την φωτογραφία και δύο άλλες. Μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς να γράψει τίποτα», είχε πει η πεθερά της.

Και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο 305. Μια διαδρομή που έκανε σχεδόν καθημερινά όπως αποκάλυψε ο οδηγός του λεωφορείου.

«Πιο πολλές φορές που έμπαινε στο λεωφορείο, έμπαινε με τα λευκά ρούχα. Σαν στολή ένα πράγμα. Εκείνη την ημέρα εγώ – με το που έφτασα στη διασταύρωση, που ακριβώς απέναντι είναι το δημαρχείο – καθόντουσαν τρία άτομα στη στάση ακριβώς, και αυτή καθότανε πιο πίσω. Μπήκε κανονικά και απ’ ό,τι είδα, κατέβηκε Νομισματοκοπείο εκείνη την ημέρα».

Στο Νομισματοκοπείο φτάνει κατά προσέγγιση στις 12.05. Τελικός προορισμός της ήταν το κέντρο της Αθήνας όπου είχε ραντεβού στις 4 το απόγευμα.

«Την ίδια μέρα δεν μιλήσαμε καθόλου, ποτέ. Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι… Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη», είχε πει ο διαχειριστής πολυκατοικίας με τον οποίο είχε ραντεβού.

Οι Αρχές προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο της μυστηριώδους εξαφάνισης της Γιου Τινγκ που είχε μαζί της το διαβατήριο αλλά όπως ανακάλυψαν οι Αρχές δεν το χρησιμοποίησε προκειμένου για να βγει από την χώρα.

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