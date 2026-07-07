«Είμαι πεπεισμένος ότι η γυναίκα μου δεν έφυγε με τη θέλησή της», λέει ο σύζυγος της Γιου Τινγκ

Σε απόγνωση βρίσκεται ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, που αγνοείται από τις 20 Μαΐου στη Λούτσα, καθώς εκφράζει την πεποίθηση ότι η σύζυγός του δεν έφυγε οικειοθελώς. Η τελευταία επικοινωνία τους έγινε πριν ενάμιση μήνα, ενώ η επίσημη δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε μετά από 20 ημέρες.

Η τελευταία επικοινωνία και οι προσπάθειες ανεύρεσης

Ο Βασίλης Καραβασίλης περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ότι η Γιου Τινγκ βγήκε στις 20 Μαΐου το πρωί για ραντεβού σχετικά με διαμερίσματα στην Αθήνα, αλλά έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της. Σημείωσε πως η γυναίκα του είχε πάντα μαζί της το διαβατήριο, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούσε για επίσημες συναλλαγές.

Σχετικά με τα οικονομικά, ο κ. Καραβασίλης ανέφερε πως η σύζυγός του δεν κουβαλούσε μεγάλα ποσά μετρητών – το πολύ έως 1.000 ευρώ – τα οποία συνήθως κατέθετε άμεσα σε τράπεζα. Επίσης, τόνισε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις διαφωνιών ή προβλημάτων στη σχέση τους, καθώς συζητούσαν πάντα ανοιχτά για εργασιακά ή προσωπικά ζητήματα.

Αργοπορημένη δήλωση εξαφάνισης και ενέργειες του συζύγου

Ο σύζυγος εξήγησε πως αρχικά πίστευε ότι η Γιου Τινγκ βρισκόταν εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους, κάτι που είχε συμβεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν, όπως σε ταξίδια σε Τσεχοσλοβακία και Γαλλία. Η επίσημη δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε στις 10 Ιουνίου, μετά από επίσκεψη του αδελφού του στο σπίτι, όπου διαπιστώθηκε η απουσία της και η έλλειψη σήματος στο τηλέφωνό της.

Ο κ. Καραβασίλης εξήγησε πως η αρχική κατάθεση έγινε στο ΑΤ Σπάτων, όπου η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε με την απαραίτητη σοβαρότητα, με την εκτίμηση ότι απλώς απουσιάζει για διακοπές ή έχει πάρει χρήματα. Η επίσημη καταγγελία ολοκληρώθηκε στο ΑΤ Συντάγματος, ενώ ο ίδιος κατέθεσε και ενημέρωσε τις κινεζικές αρχές μέσα στον Ιούνιο.

Τα επόμενα βήματα

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια της απουσίας της. Η οικογένεια ζητά τη συνδρομή του κοινού για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Η Γιου Τινγκ, που είχε βγει για να ελέγξει διαμερίσματα στην Αθήνα, παραμένει άφαντη παρά τις ενδελεχείς προσπάθειες. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δηλώσεων εξαφάνισης και ενισχύει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και οικογενειών σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις.