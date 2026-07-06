Μυστήριο με τα στίγματα του κινητού της Γιου Τινγκ – Από την Ευρυτανία στη Μυτιλήνη

Snapshot Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ επικεντρώνονται στα τελευταία στίγματα του κινητού της, που εντοπίζονται στην Ευρυτανία και στη Μυτιλήνη.

Οι Αρχές διερεύνησαν περιοχές όπως εγκαταλελειμμένο χοιροστάσιο και μοναστήρι στην Ευρυτανία χωρίς να βρουν στοιχεία για την αγνοούμενη.

Η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία με τη Γιου Τινγκ.

Εξετάζεται το οικονομικό κίνητρο, καθώς η γυναίκα διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Δεν έχει καταγραφεί έξοδος της Γιου Τινγκ από την Ελλάδα με τα νόμιμα ταξιδιωτικά της έγγραφα. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της Γιου Τινγκ από τη Λούτσα, με τις Αρχές να επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία ηλεκτρονικά ίχνη του κινητού της τηλεφώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξέτασαν τις συνομιλίες που είχε με τον σύντροφό της πριν εξαφανιστεί, ενώ μέσω της εφαρμογής εντοπισμού προέκυψαν διαδοχικά στίγματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Το πρώτο στίγμα οδήγησε τις έρευνες κοντά στο χωριό Φουρνά στην Ευρυτανία. Εκεί, ο σύντροφός της μαζί με τον αδελφό του μετέβησαν στην περιοχή αναζητώντας τη γυναίκα, καθώς το στίγμα έδειχνε ένα εγκαταλελειμμένο χοιροστάσιο. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν κάποιο αποτέλεσμα, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της ΕΛΑΣ, κατόπιν ενημέρωσης από τον σύντροφο της Γιου Τινγκ.

Στην ίδια περιοχή, το στίγμα του κινητού φέρεται να έδειξε και μοναστήρι, στο οποίο διαμένουν δύο μοναχοί. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες και εκεί, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να συνδέεται με την αγνοούμενη.

Αργότερα, νέο στίγμα εμφανίστηκε στη Μυτιλήνη, όπου επίσης κινητοποιήθηκε η Αστυνομία. Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της γυναίκας.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε με σημαντική καθυστέρηση, περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία με την αγνοούμενη.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες επεκτείνονται και στην επαγγελματική της δραστηριότητα, ενώ το πιθανότερο κίνητρο που εξετάζεται είναι οικονομικής φύσης, καθώς η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, από τους έως τώρα ελέγχους προκύπτει ότι με τα νόμιμα ταξιδιωτικά της έγγραφα δεν έχει καταγραφεί έξοδός της από την Ελλάδα.

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