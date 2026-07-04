Μυστήριο με τη Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα

45 ημέρες μετά την εξαφάνισή της, νέες μαρτυρίες και πληροφορίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μυστήριο με τη Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα

Η Γιου Τινκ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένει ανεξιχνίαστη 45 ημέρες μετά, με τις Αρχές να εξετάζουν νέες μαρτυρίες και στοιχεία.
  • Τέσσερις ημέρες πριν την εξαφάνισή της, η Γιου Τινγκ είχε μυστηριώδες ραντεβού στη Νίκαια με έναν απόστρατο αστυνομικό, δύο Αλβανούς, έναν ημεδαπό και έναν ιερέα, το οποίο ερευνάται ως πιθανή σύνδεση με την υπόθεση.
  • Ο σύζυγός της αποκλείει το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς για την Κίνα, καθώς δεν υπήρξε καμία κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς ή επικοινωνία με συγγενείς.
  • Εξετάζονται οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν δανεισμούς χρημάτων της Γιου Τινγκ σε επαγγελματικούς κύκλους μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών.
  • Ο σύζυγός της απορρίπτει τη σύνδεσή της με μυστικές υπηρεσίες ή στρατιωτικά ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ανάμειξη σε τέτοια θέματα.
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Σαράντα πέντε ημέρες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, ενώ νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως και εξετάζονται προσεκτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η μαρτυρία της αδελφής της στην εκπομπή Live News του τηλεοπτικού σταθμού «Mega», η οποία ζει στην Κίνα. Λόγω της απόστασης δεν είχε συχνή επικοινωνία με τη Γιου Τινγκ, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, απευθύνθηκε σε μέντιουμ, καθώς τέτοιες πρακτικές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να της ανέφερε, η αγνοούμενη βρίσκεται νοτιοδυτικά του σπιτιού της και κρατείται μέσα σε κατοικία, χωρίς να μπορεί να φύγει. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από τις Αρχές και δεν αποτελεί στοιχείο της επίσημης έρευνας.

Το μυστηριώδες ραντεβού στη Νίκαια

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και μία συνάντηση που είχε η Γιου Τινγκ τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συναντηθεί στη Νίκαια με έναν απόστρατο αστυνομικό, δύο υπηκόους Αλβανίας, έναν ημεδαπό και έναν ιερέα. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η συνάντηση αφορούσε εκκλησιαστικά ακίνητα, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο το πραγματικό αντικείμενο της συνάντησης να ήταν διαφορετικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Γιου Τινγκ δεν προχώρησε τελικά στη συνεργασία που της προτάθηκε, με τις Αρχές να διερευνούν εάν το συγκεκριμένο ραντεβού σχετίζεται με την εξαφάνισή της.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να έφυγε για την Κίνα»

Ο σύζυγός της απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η Γιου Τινγκ να επέστρεψε οικειοθελώς στην Κίνα.

Όπως υποστηρίζει, δεν πήρε μαζί της ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, ενώ δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με συγγενείς ή φίλους.

Παράλληλα, σημειώνει πως η σύζυγός του αντέδρασε απολύτως φυσιολογικά πριν από την εξαφάνισή της και δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ότι σχεδίαζε να φύγει.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Live News» της τηλεποτικού σταθμού «Mega», η Γιου Τινγκ συνήθιζε να δανείζει χρήματα σε πρόσωπα του επαγγελματικού της περιβάλλοντος, με τις συμφωνίες να γίνονται μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών και να βασίζονται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μπορεί να συνδέονται με την υπόθεση.

Τι λέει ο σύζυγός της για τα σενάρια περί μυστικών υπηρεσιών

Ο σύζυγός της απορρίπτει επίσης τα σενάρια που τη συνδέουν με μυστικές υπηρεσίες ή ζητήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρει, η Γιου Τινγκ δεν ασχολούνταν με πολιτικά, στρατιωτικά ή θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων και, κατά την άποψή του, δεν υπήρχε λόγος να εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην εξιχνίαση της εξαφάνισής της.

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