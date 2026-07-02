Η κινεζική μαφία, 200.000 ευρώ και οι business στην Αλβανία - Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ

Snapshot Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου, με το τελευταίο στίγμα του κινητού της να καταγράφεται στις 15:23 και έκτοτε να μην έχει δοθεί κανένα σημάδι ζωής.

Την ημέρα της εξαφάνισης, έστειλε έγγραφα στον σύζυγό της και φωτογραφίες στην πεθερά της, ενώ ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ήταν ο οδηγός λεωφορείου στη στάση Νομισματοκοπείο.

Η επιχειρηματίας αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και είχε οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ σχεδίαζε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην Αλβανία παρουσιάζοντας οικόπεδα σε Κινέζους επενδυτές.

Το σπίτι της είχε ιστορικό σύνδεσης με υπόθεση μαφίας, αλλά ο σύζυγός της δήλωσε ότι δεν είχαν δεχθεί απειλές και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας.

Μετά την εξαφάνιση δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς της, ενώ η επικοινωνία με τον σύζυγό της ήταν αραιή λόγω της φύσης της εργασίας του. Snapshot powered by AI

Σαράντα τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Κινέζας επιχειρηματία Γιου Τινγκ, το μυστήριο γύρω από την υπόθεση παραμένει άλυτο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω-Κάτω» του τηλεοπτικού σταθμού «Open», παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για την υπόθεση, φωτίζοντας τα τελευταία ίχνη της, τις μαρτυρίες των συγγενών της, τις οικονομικές της υποχρεώσεις, αλλά και τις κινήσεις που έκανε λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα περίπλοκο παζλ που εξακολουθεί να προκαλεί αναπάντητα ερωτήματα.

Τα τελευταία ίχνη πριν εξαφανιστεί

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις 11:07 το πρωί της 20ής Μαΐου έστειλε έγγραφα στον σύζυγό της. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:16, απέστειλε φωτογραφίες στην πεθερά της, χωρίς να συνοδεύονται από κάποιο μήνυμα.

Όταν η πεθερά της τη ρώτησε μέσω μηνύματος αν είναι καλά, εκείνη απάντησε: «Ναι, όλα καλά. Πάω για δουλειά.» Παράλληλα έστειλε και τις φωτογραφίες.

Η πεθερά της επιχείρησε στη συνέχεια να την καλέσει τηλεφωνικά, ωστόσο η γυναίκα. δεν απάντησε. Στις 12:05, οδηγός της λεωφορειακής γραμμής 305 φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε, στη στάση Νομισματοκοπείο.

Η τελευταία φωτογραφία που έστειλε η Γιου Τινγκ στην πεθερά της, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στις 15:23 της ίδιας ημέρας, ενώ αμέσως μετά η συσκευή απενεργοποιήθηκε. Από τότε δεν έχει υπάρξει καμία άλλη ένδειξη ζωής.

Οι έρευνες στο σπίτι της δεν αποκάλυψαν στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε αποφασίσει να εξαφανιστεί οικειοθελώς. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έδειχναν πως σκόπευε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τα παντζούρια ήταν ανοιχτά, το ενυδρείο παρέμενε φωτισμένο, ενώ στο τραπέζι είχε αφήσει το τσάι της, το οποίο όταν βρέθηκε είχε πλέον μουχλιάσει. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση ότι η γυναίκα δεν είχε πρόθεση να εγκαταλείψει την κατοικία της οικειοθελώς.

Η επαγγελματική της δραστηριότητα και τα οικονομικά προβλήματα

Η αγνοούμενη δραστηριοποιούνταν στον χώρο του real estate, αναλαμβάνοντας κυρίως υποθέσεις εύπορων Κινέζων επενδυτών. Παράλληλα ήταν διαχειρίστρια εταιρείας υγρών καυσίμων στην περιοχή του Ρέντη. Σύμφωνα με καταθέσεις, αντιμετώπιζε αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και οικονομικές διαφορές τόσο με εταιρείες όσο και με ιδιώτες.

Είχε οφειλές, τις οποίες – όπως της είχε συστήσει η λογίστριά της – θα έπρεπε να προχωρήσει σε ρύθμιση. Η ίδια λογίστρια κατέθεσε ακόμη ότι υπήρχε μία συνέταιρος της αγνοούμενης, την οποία όμως δεν είχε γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Παράλληλα, οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί της είχαν κατασχεθεί, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί οποιαδήποτε κίνηση μετά την εξαφάνισή της.

Τα σχέδιά της για την Αλβανία

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της αδελφής της. Όπως ανέφερε, η αγνοούμενη είχε εκδώσει άδεια εργασίας στην Αλβανία, την οποία παρέλαβε στα μέσα Απριλίου.

Στόχος της ήταν να παρουσιάσει οικόπεδα σε Κινέζους επενδυτές στην Αλβανία, στο πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων που είχαν ξεκινήσει από τον Απρίλιο.

Το σπίτι με το ιδιαίτερο παρελθόν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, η γυναίκα είχε αγοράσει κατοικία η οποία στο παρελθόν είχε συνδεθεί με υπόθεση της μαφίας. Οι Αρχές εξετάζουν αν το συγκεκριμένο στοιχείο έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή της. Ωστόσο, ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Open» του OPEN, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν είχαν δεχθεί ποτέ απειλές, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας. «Δεν κινδυνεύει από αυτό. Δεν είχαμε δεχθεί απειλές. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται ξαφνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση εξαφάνισης

Την ημέρα που εξαφανίστηκε η Γιου Τινγκ είχε μαζί της περίπου 200 ευρώ σε μετρητά. Επίσης είχε το διαβατήριό της, την άδεια παραμονής και το δίπλωμα οδήγησης. Παρά το γεγονός ότι έφερε μαζί της τα προσωπικά της έγγραφα, δεν έχει διαπιστωθεί καμία μεταγενέστερη χρήση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγνοούμενη απέφευγε να μετακινείται με αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την κίνηση και το παρκάρισμα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούσε συχνά το λεωφορείο για τις μετακινήσεις της.

Την εξαφάνισή της δήλωσε τελικά ο αδελφός του συζύγου της. Όπως προέκυψε, ο σύζυγός της εργαζόταν σε πλοίο και, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της λόγω των συνθηκών εργασίας. «Ήμουν στο καράβι και δεν μπορούσα να μιλήσω. Το Starlink στην Κίνα δεν λειτουργεί και στη μέση του ωκεανού δεν υπάρχει σήμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο σύζυγός της, στις 25 Μαΐου προσπάθησε να καλέσει το κινητό της, όμως δεν απάντησε. Όπως είπε, λόγω φόρτου εργασίας δεν επικοινωνούσαν καθημερινά, ενώ υπήρχαν περίοδοι που μπορεί να μιλούσαν ακόμη και μία φορά τον μήνα. Πέντε ημέρες αργότερα ζήτησε από τον αδελφό του να μεταβεί στο σπίτι της.

Εκείνος χτύπησε το κουδούνι, διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν κλειστή, είδε ότι το σπίτι έδειχνε φυσιολογικό και αποχώρησε χωρίς να εισέλθει.

Στις 10 Ιουνίου, ενώ – όπως είπε – πραγματοποιούνταν δοκιμές στο πλοίο όπου εργαζόταν, δέχθηκε τηλεφώνημα από την αδελφή της αγνοούμενης, η οποία ανησυχούσε επειδή είχαν να μιλήσουν από τα τέλη Απριλίου. Ανησυχία εξέφρασε και στενή φίλη της γυναίκας, καθώς επίσης δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Τελικά, στις 12 Ιουνίου, ο σύζυγος έστειλε εκ νέου τον αδελφό του στο σπίτι, προκειμένου να ανοίξει την κατοικία.

Οι ισχυρισμοί του συζύγου

Ο ίδιος επέμεινε ότι η αραιή επικοινωνία μεταξύ τους ήταν φυσιολογική λόγω της φύσης της εργασίας του. Υποστήριξε ακόμη ότι τα οικονομικά προβλήματα της συζύγου του δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούν φόβους ή υποψίες για κάτι σοβαρό.

Αναφερόμενος στις επαγγελματικές δραστηριότητες της συζύγου του, ο σύζυγός της εξήγησε ότι δεν διατηρούσαν στενές σχέσεις με τη Chinatown της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε, η ίδια βοηθούσε Κινέζους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με άδειες παραμονής, βίζες, οφειλές και διαδικασίες που σχετίζονταν με τη «Χρυσή Βίζα», παρέχοντας μεταφραστική και συμβουλευτική υποστήριξη.

Υποστήριξε ακόμη ότι σε όλες τις πρωτεύουσες υπάρχει παρουσία κινεζικών υπηρεσιών, ωστόσο ο ίδιος δεν απευθύνθηκε εκεί για βοήθεια, καθώς θεωρούσε ότι δεν υπήρχε σχετική σύνδεση με την υπόθεση.

«Νεκρά» τα ηλεκτρονικά της ίχνη

Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι μετά την εξαφάνισή της δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα ούτε στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της. Τα e-mail της παραμένουν ανενεργά από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Μέχρι σήμερα, κανένα νέο στοιχείο δεν έχει οδηγήσει στον εντοπισμό της, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την εξαφάνισή της.

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